王立強間諜工作量「史上最過勞」　上海警方指：他是詐騙逃犯

▲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）被上海警方指出是詐騙逃犯。（圖／翻攝自The Age）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲媒體報導一名自稱是中國間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），23日向澳洲尋求政治庇護，並且在媒體上揭露如何在台灣、香港、澳洲影響選舉的細節，也曝光自己尋求政治庇護的心路歷程，但是上海警方指出，王立強其實是一名詐騙逃犯，另外從他陳述的工作量來看，勘稱是「史上最過勞間諜」，不太可能是他一個人能夠負擔的工作量。

根據香港媒體《東網》報導，上海警方通報指出，王立強今年26歲，福建南平人，無業；2016年10月，他因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月；惟至2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目，詐騙一名束姓商人約460萬元人民幣（約1998萬新台幣），警方於4月19日以涉嫌詐騙罪對其立案偵查。通報又指，王立強同年4月10日前往香港，惟經核查，其持有的中國護照及香港永久性居民身份證件均為偽造。

▲福建省光澤縣人民法院王立強的一審判決書。（圖／翻攝自中國裁判文書網）



王立強對澳洲媒體聲稱，已將資料交予澳洲安全情報組織（ASIO），自己當初以香港上市公司職員身份，滲透香港多間大學的學生組織，建立內地生網路，並曾參與2015年10月的銅鑼灣書店行動，將書店5人帶到中國大陸，。

王立強還聲稱在對台工作方面，他幫助中國情報組織建立一支網軍，主要由大學生組成，任務是轉移政治焦點改變「台灣候選人的命運」，並且透過滲透台灣當地媒體、寺廟與基層組織，成功干預去年11月的九合一大選，今年5月又得到一本假的南韓護照，被下令前往台北執行任務。移民署對此則表示，經初步清查，目前查無可疑人士出入境資料。

澳洲財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）在「澳洲自由黨」舉辦的一場年度會議上，在空檔的時間接受媒體訪問表示，「媒體上的報導非常令人擔憂，我們已採取措施，確保我們的反外國干預法準備就緒，政府對此沒有道歉」。他表示，執法單位已經處理這個事件，所以不對單一個案進行評論。

雖然王立強對澳洲媒體所陳述了相當多任務內容的細節，但是也因為他所陳述工作量相當龐大，所以也有網友懷疑，這不太可能是他一個人能夠負荷的工作量，而且也違反了間諜任務「單線作業」的原則，也就是不太可能同一個人擔任對香港、對台灣、對澳洲的間諜工作，如果王立強真的是間諜，一旦他被捕或投誠，三個地方的間諜網被一網打盡。

▲間諜投誠後，必要時可能還要整型，不太可能隨便讓自己的容貌曝光。（圖／達志／示意圖）



另外也有網友指出，王立強高調在媒體面前曝光，也不符合正常間諜投誠的程序，正常的程序，接受投誠的國家會先進行隔離偵訊，並且查明提供情報的真偽，如果是真的間諜還必須改名換姓，甚至是整形易容，在媒體前曝光自己的容貌，反而使自己暴露在危險之中。

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