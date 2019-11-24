中國大陸間諜自爆干預台灣大選　情報人員分析：很多點不合理

▲中國間諜王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者錢玉紘／綜合報導

自稱在台灣參與過間諜任務的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）23日向澳洲政府投誠，尋求政治庇護，更在受訪中爆出曾介入台灣2020年的選舉等細節，包含建立網軍、滲透基層組織等等，目的是幫助北京動搖總統蔡英文政權。但情報人員提出質疑，認為不可單信王立強一人的說詞。

《聯合報》報導，有情報人員質疑指出，在海外從事情報的人，每個階層掌握的資訊都是片段、分工細膩，不太可能全盤知悉。這麼做的目的在於，若是被敵方抓到識破的話，也不可能供出所有情報網資訊，因此不管是台灣或英、美情報單位，都有精密分工，前線的執行者不太可能接觸到背後組織背後實際掌控者。

王立強也指出，妻子米雅（Mia）在澳洲讀書，到澳洲探親後感受到民主自由的風氣，才決定投誠。2017年，米雅懷孕生子，才讓他思考要如何告訴孩子他的工作，以及一家人在香港或中國該如何生活，甚至媒體上還有他與妻子抱著孩子的畫面。

但是，這些舉動都讓資深情報人員認為，跟一般諜報人員的狀況大不同，他指出，如果真的如王立強所說，看不慣中國的作為，才決定出面揭露一切的話，風險和代價都很大，他應該要去找有能力對抗中共的國家。



情報人員指出，中共企圖影響台灣選舉可能是事實，但單靠王立強一人的說詞，是否就能認定中共做了其指控的事，還需要其他更具體的證據。