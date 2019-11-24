　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中期中考！港區議會選舉7:30登場　泛民搶攻建制派7成席位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019區議會選舉。（圖／翻攝臉書：2019區議會選舉）

▲香港第六屆區議會選舉24日舉行。（圖／翻攝臉書：2019區議會選舉）

記者曾俊豪／綜合報導

香港第六屆區議會選舉今（24日）上午7時30分正式登場，預計投票15個小時，到晚間10時30分結束，若進展順利，最快周一清晨，選舉結果就會出爐。扣除27名當然議員，此次選舉將有452名民選議員透過投票產生，建制派過往獲得近七成的席位，是否因反送中而有所消減，外界矚目。

香港政府選舉事務處統計，今年區議會選民總人數約413萬人，其中有近40萬是「新登記選民」，為近年來新高，其中又以18至20歲的選民增加最多，成長5.8萬人。依據香港區議會選舉制度，年滿18歲和通常在香港居住的香港永久性居民皆可以「申請登記」為選民。

受到反送中示威的影響，今年區議會選舉格外矚目，因為六月以來，持續不斷的街頭運動，已造成香港經濟停滯、官民對立以及社會撕裂。這場選舉，就像是港府與示威者的期中考，甚至是期末考，將決定這場運動接下來的走向。

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

▲香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

以泛民派三大政黨之一的公民黨為例，主席楊岳橋近期表示，區議會選舉有如公投，選民應用選票向港府施壓落實五大訴求；香港民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰也呼籲選民，用選票表達「反警暴」及爭取「五大訴求」的立場不變。

儘管泛民極力催票，此次也有40萬新登記選民加入，但泛民想要扭轉建制派的席位，難度卻不小。香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受《香港01》採訪時提到，香港的投票人口仍以重視區議員政績及選民服務的年長選民為大宗，泛民派能否利用這次選舉成功達到對港府施壓的目的，仍是未知數。

事實上，在理大的激烈一戰後，示威者由於擔心選舉被港府「沒收」，抗爭行動明顯趨於緩和，近日僅以快閃的形式表達訴求。不過，若是此次區議會選舉，建制派最終仍然拿下大部分席位，或是選舉過程出現「瑕疵」，都有可能再次觸動雙方敏感神經，進而衍生新一波衝突。

▲黃之鋒將被取消參選資格！　建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒之前被取消區議員參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

ET快訊
台南妹深夜大街痛哭！他路過「幫擦眼淚」抱抱安慰　下場超慘
「關鍵影片」曝大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友怒：台鐵害死
中國間諜王立強身分曝！稱捐給韓國瑜9000萬　上海公安：是詐
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

懶人包／香港區議會選舉為何重要　四大重點一次看懂

反送中期中考！港區議會選舉7:30登場　泛民搶攻建制派7成席位

香港北角海面「夜釣快艇撞浮標」　船頭撞破洞損毀12人受傷

女兒病危母罹癌！單親媽積蓄用光陷兩難　「擲硬幣」決定救誰

聲稱「捐給韓國瑜9000萬」　中國間諜王立強身分曝…上海公安：是詐騙犯

自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　陸公安：假投資騙2千萬外逃

王毅批美國動用「國家機器」打壓 中企　中國發展壯大任何勢力無法阻擋

貸款550萬買預售屋！合約剛簽完「房價暴跌130萬」…她氣炸報警

間諜自爆「干預2020大選」　國台辦駁：大陸從不介入台灣選舉

影／「海絲非遺展」開幕！　藝術傳承人現場「大秀技藝」

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

懶人包／香港區議會選舉為何重要　四大重點一次看懂

反送中期中考！港區議會選舉7:30登場　泛民搶攻建制派7成席位

香港北角海面「夜釣快艇撞浮標」　船頭撞破洞損毀12人受傷

女兒病危母罹癌！單親媽積蓄用光陷兩難　「擲硬幣」決定救誰

聲稱「捐給韓國瑜9000萬」　中國間諜王立強身分曝…上海公安：是詐騙犯

自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　陸公安：假投資騙2千萬外逃

王毅批美國動用「國家機器」打壓 中企　中國發展壯大任何勢力無法阻擋

貸款550萬買預售屋！合約剛簽完「房價暴跌130萬」…她氣炸報警

間諜自爆「干預2020大選」　國台辦駁：大陸從不介入台灣選舉

影／「海絲非遺展」開幕！　藝術傳承人現場「大秀技藝」

季中期待轉先發　陳偉殷：不是很懂球隊在想什麼

蓋茲每年捐1.5兆仍奪首富...自嘲「捐錢不夠快」！邀富豪比賽做公益

陳偉殷暫不回日職　中日龍隊友傳訊息要回來了嗎？

總結馬林魚4年球季　陳偉殷：成績及心情起伏比較大

LV全新男士皮帶挑戰穿搭功力　老花帆布加入鍊條、腰包很可以

感謝馬林魚成全　陳偉殷：收到消息心情低落

金馬獎／李安力挺《夕霧花園》李心潔「不能用獎來評斷」

《熱帶雨》女主角本來不是她！　楊雁雁被「屏除在外」導演：她不適合

吳亦凡新戲開拍前3天突飛LA！　「楊紫爆取消機票」雙方粉絲氣喊：換人

數十年傳統因這條法律消失！圓山飯店董座林育生最想重現「管家文化」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

王立強身分曝　上海公安：是詐騙犯

女兒遭體罰…爸秒衝教室狠踹老師＋甩巴掌

王立強自稱共諜　陸公安闢謠：詐2千萬外逃

干預台大選？　國台辦駁：從不介入

她剛包完4300元紅包！竟發現被新郎「刪除好友」

貸款550萬買房！合約剛簽房價跌130萬

女兒病危母罹癌！單親媽「擲硬幣」決定救誰

扒光懷孕小三！正宮對肚子「死命踩」

王毅：中國發展壯大任何勢力無法阻擋

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

香港北角快艇撞浮標　12人受傷

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

他熬夜打麻將「頭暈痛翻」醫驚：動脈瘤破了

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

更多熱門

相關新聞

香港區議會選舉一次看懂

香港區議會選舉一次看懂

香港今（24日）舉行第六屆區議會選舉，這是6月中爆發反送中示威活動以來，所舉行的首個主要選舉，在示威活動的推波助瀾下，原本關注度低的區議會選舉，已受到國際矚目。《ETtoday新聞雲》整理四大重點，帶您看懂這場被視為「路線選擇戰」的區議會選舉。

干預台大選？　國台辦駁：從不介入

干預台大選？　國台辦駁：從不介入

林智堅挺林夕撐香港　燒聲詮釋紅豆

林智堅挺林夕撐香港　燒聲詮釋紅豆

教宗訪日　「個別」致意中港台

教宗訪日　「個別」致意中港台

香港保安局長：迄今逮捕近4000人

香港保安局長：迄今逮捕近4000人

關鍵字：

香港逃犯條例反送中區議會選舉特派現場建制派泛民

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

遭美媒嗆！李安：今年不比往年差

金馬獎／王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢」全被拍

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

高中外牆貼畢業生榜單　他看學霸感言傻了

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面