反送中期中考！港區議會選舉7:30登場　泛民搶攻建制派7成席位

▲香港第六屆區議會選舉24日舉行。（圖／翻攝臉書：2019區議會選舉）

記者曾俊豪／綜合報導

香港第六屆區議會選舉今（24日）上午7時30分正式登場，預計投票15個小時，到晚間10時30分結束，若進展順利，最快周一清晨，選舉結果就會出爐。扣除27名當然議員，此次選舉將有452名民選議員透過投票產生，建制派過往獲得近七成的席位，是否因反送中而有所消減，外界矚目。

香港政府選舉事務處統計，今年區議會選民總人數約413萬人，其中有近40萬是「新登記選民」，為近年來新高，其中又以18至20歲的選民增加最多，成長5.8萬人。依據香港區議會選舉制度，年滿18歲和通常在香港居住的香港永久性居民皆可以「申請登記」為選民。

受到反送中示威的影響，今年區議會選舉格外矚目，因為六月以來，持續不斷的街頭運動，已造成香港經濟停滯、官民對立以及社會撕裂。這場選舉，就像是港府與示威者的期中考，甚至是期末考，將決定這場運動接下來的走向。

▲香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

以泛民派三大政黨之一的公民黨為例，主席楊岳橋近期表示，區議會選舉有如公投，選民應用選票向港府施壓落實五大訴求；香港民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰也呼籲選民，用選票表達「反警暴」及爭取「五大訴求」的立場不變。

儘管泛民極力催票，此次也有40萬新登記選民加入，但泛民想要扭轉建制派的席位，難度卻不小。香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受《香港01》採訪時提到，香港的投票人口仍以重視區議員政績及選民服務的年長選民為大宗，泛民派能否利用這次選舉成功達到對港府施壓的目的，仍是未知數。

事實上，在理大的激烈一戰後，示威者由於擔心選舉被港府「沒收」，抗爭行動明顯趨於緩和，近日僅以快閃的形式表達訴求。不過，若是此次區議會選舉，建制派最終仍然拿下大部分席位，或是選舉過程出現「瑕疵」，都有可能再次觸動雙方敏感神經，進而衍生新一波衝突。

▲黃之鋒之前被取消區議員參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）