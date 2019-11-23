南極發現一袋「100年前紅洋蔥」　研究人員驚：完全沒發霉

▲南極發現一袋100年前的紅洋蔥。（圖／翻攝自Facebook／Antarctic Heritage Trust）



實習記者賴韻如／綜合報導

紐西蘭南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員，日前在探索小屋內的角落發現了一大袋100多年前所留下的「紅洋蔥」，其外觀的顏色保留的相當完整，沒有任何發霉的跡象，令研究人員感到相當驚訝。

據Gazeta.ru報導，紐西蘭南極遺產信託基金會22日在臉書上發布消息指出，「研究人員在探索小屋裡發現的這一大袋紅洋蔥，令人驚訝的是這些洋蔥放在角落已經長達100多年了，他們對於洋蔥的保存感到相當驚訝，雖然洋蔥已經隨著時間乾燥而皺掉，但並沒有發現任何發霉的跡象，且仍保留著粉紫色的外觀，可以清楚識別為紅洋蔥。」

另外，從該基金會發布的照片中，還可以看到上方有擺放著燕麥片的袋子，但是消息並未明確說明發現了燕麥片的存在。據悉，這棟「探索小屋」是由英國極地探險家羅伯特·斯科特（Robert Scott）於1902年在南極洲的哈特角半島（Hut Point Peninsula）上所建造，並於2001年被確認為歷史古蹟。

報導中指出，紐西蘭南極遺產信託基金會的研究人員也曾在2017年於南極東部阿代爾角的小屋內，發現一塊由亨帕餅乾（Huntley＆Palmers）製造的水果蛋糕，其蛋糕被裹上一層紙放在錫盒內，雖外觀有些斑駁，但整體看起來非常完好，聞起來還有淡淡果香，而且仍然可以食用。

▲2017年也發現一塊100年前的水果蛋糕。（圖／翻攝自Antarctic Heritage Trust粉絲專頁）

