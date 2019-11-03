南警交安貼圖有洋蔥…　LINE好友說：我會乖乖騎車

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▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局發揮巧思，藉由長輩圖（早安貼圖）的概念，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，透過分局所建立五力及里長、學校、機關、金融機構、超商等10餘個即時通訊群組廣為宣導，觸及各層面的民眾加深對於道路交通安全觀念。

▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為守護台南市民交通安全，台南市警局2019年8月1日起，在易肇事路段（口） 規劃「闖紅燈大執法」，加強取締闖紅燈等各項交通違規行為，建立民眾對交通號誌遵守，期間也運用社區治安座談會、電台傳播媒體及深入校園、機關、社團等機會，倡導各項防禦駕駛及遵守交通安全之重要性，經過3個月的持續努力，一分局轄東區的交通事故也顯著降低，第一分局8月1日至10月31日止受傷類交通事故件數，較2018年同期發生減少170件，降低14.73％，較2019年上半年減少16.2％，較2018年全年度減少13.2％。

▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局指出，人的活動離不開道路，交通安全觀念從孩童到年長者都應該深植，民眾手機不離手，即時通訊更是必備，一分局發揮巧思，藉由長輩圖（早安貼圖）的概念，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念（轉彎車禮讓直行車、支道車禮讓幹道車、行經路口慢看停等），透過分局所建立五力及里長、學校、機關、金融機構、超商等10餘個即時通訊群組廣為宣導，觸及各層面的民眾加深對於道路交通安全觀念。

▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

也有民防中隊長分享交通安全打油詩參與熱絡，其中基層員警自製交安貼圖中的一席話「我不缺績效、我要你安全」、「我守在路口揮灑青春、是希望你平安回家」，看了讓人真感動，民眾紛紛加入好友回映說：我會乖乖騎車喔！這更道盡市府團隊對於交通安全的重視，齊力從交安宣導、工程改善及交通執法面向努力，目標是降低交通事故發生，保障市民的生命、財產安全，而非交通取締績效，企盼共維優質的行車秩序與環境。

▲台南市警一分局發揮巧思，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，製作早安圖，透過即時通訊群組廣為宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局分局長鄭榮崑表示：交通事故已有顯著降低，特別提醒天氣變涼了，冬季交通事故件數近年來的趨勢高於夏季，晝短夜長，日照縮短，適逢上、下班時間，視線也較差，應多注意車前狀況，另外在氣溫較低狀態或穿厚衣物，感知反應變慢，提醒駕駛人放慢速度、小心行駛。

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