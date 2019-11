孟加拉總理餐桌的「洋蔥」消失了　印度控制物價禁出口

▲洋蔥不僅是印度料理不可或缺的調味食材,更是印度貧窮人口的主要蔬菜來源。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度因接連的天災問題,洋蔥的供應量和庫存嚴重短缺,導致價格飛漲好幾倍。為了控制物價,政府在9月底宣布停止洋蔥出口,同時對外進口大量洋蔥,除引來來農民的抗議,也讓仰賴進口洋蔥的鄰國孟加拉、尼泊爾苦不堪言。

在作為印度洋蔥貿易指標的Lasalgaon市場,洋蔥批發價格從10月19日的每公斤25盧比(約台幣10元)上漲至11月4日的每公斤55盧比(約台幣23元),而在首都新德里(New Delhi)地區的洋蔥價格,更飆升到每公斤超過80盧比(約台幣40元)。印度的通膨率因洋蔥價格上漲超過200%,在9月升至2018年7月以來最高。

▲印度總理莫迪(Narendra Modi)進行連任選戰時,打出TOP 優先考量的口號,分別代表「番茄(Tomato)」、「洋蔥(Onion)」和「馬鈴薯(Potato)。(圖/路透)

據報導,孟加拉每年洋葱進口量的75%(約110萬噸)都來自印度,出口禁令連帶影響孟加拉的洋蔥價格也跟著漲。總理哈西娜(Sheikh Hasina)的發言人突什爾(Hasan Jahid Tusher)17日表示,總理已經停止在自己的飲食當中使用洋葱。

印度2018年面臨到乾旱的問題,今年又受到季風雨與洪害的影響,洋蔥的供應量和庫存不足。除了下令禁止洋蔥出口外,消費者事務、食品與公共配發部(Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution)也宣布,國有貿易公司MMTC將進口10萬公噸洋蔥,在15日開始的1個月間分發,由印度全國農業合作營銷聯盟(National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India)在市場上供應。

消費者事務、食品與公共配發部部長Ram Vilas Paswan也表示,政府除了出口限制與大量進口外,也將向市場釋出5萬6千公噸的庫存,並規定零售商的庫存上限為10公噸,批發商則為50公噸,多出來的部分必須出售,以此避免洋蔥囤積的現象。