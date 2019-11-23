女昏迷受困火燒車！警1分鐘割斷安全帶救出...驚險畫面曝光

實習記者賴韻如／綜合報導

美國維吉尼亞州法維利（Farmville）日前凌晨發生一起火燒車事件，警方當時展開救援行動，將車內一名受困婦女救出，而整個過程都被胸前的攝影機給錄下，畫面曝光後讓不少網友看了怵目驚心。

▲轎車冒出熊熊烈火。（圖／翻攝自YouTube／Police Bodycams）



據《每日郵報》報導，員警佛利（Dalton Foley）和馬汀（Olivia Martin）於本月15日凌晨4點接獲通報趕往現場，發現一輛幾乎被大火吞噬的轎車，車廂更散發出濃濃黑煙，兩人上前查看後發現一名57歲的女駕駛已經陷入昏迷，他們趕緊拿出小刀將安全帶割開，並合力將該女子拖出，整個過程僅僅花了1分鐘，相當驚悚。

▲婦女受困於火燒車內。（圖／翻攝自YouTube／Police Bodycams）



員警佛利於事後表示，「說實話，我們兩個之前從來沒有處理過類似的事件，當時相當恐懼，但是這一切都必須先拋在腦後。」他補充，當時他們先將女駕駛拖離至車輛約1.5至2公尺遠的距離後，接著便等待消防人員前來滅火。

據悉，該名受重傷的女駕駛隨後立即被空運送往醫院，所幸在經過緊急治療後目前已經脫離險境，情況恢復穩定。