　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美禁止中興、華為使用聯邦服務基金　5比0全票通過「視同國安威脅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）針對是否採購華為與中興通訊，以及維護85億美元通用服務基金不會受到相關公司帶來的國家安全威脅，由委員會主席裴伊（Ajit Pai）主持，以5比0的票數通過表決，禁止中興、華為使用通用服務基金。

▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

▲華為被禁止使用聯邦通用服務基金。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，美國聯邦傳播委員會今年9月5日才全票通過否決中國移動在美營運申請，當時裴伊就曾提出，美國國家安全以及5G網路安全影響重大，必須保護美國經濟安全和價值觀，而且不能接受冒險行為，就算中國政府不斷強調「願意盡力達到標準」，但中方法律仍要求企業祕密提供情資部門所需，他也擔心假如新一波通訊技術革新，並採用中國企業的設備與服務，可能會受到惡意軟體和病毒的威脅，甚至會出現大量間諜活動。

而對於是否採購華為與中興通訊的設備或服務，美國聯邦傳播委員會本月中旬以5票比0票，再次全票通過否決，除了將中興、華為列入禁止使用聯邦通用服務基金的名單之中，同時也會建議其他供應商取消使用或是乾脆直接替換廠商。

▲▼華為。（圖／路透社）

▲裴伊認為5G的網路安全是非常重要的。

裴伊在表決結束後發表聲明表示，華為和中興是第一波被禁止的目標對象，因為這些企業被認為與中國政府、軍事機構有關，兩家公司都必須受到中國法律約束，廣義上來說，也有義務配合中國情治單位的要求進行合作，就像是在做盜竊智慧財產、賄賂以及腐敗等行為。

華為方面則回應，美國聯邦傳播委員會基於選擇性的訊息，用錯誤的假設將公司認定為會危害到國家安全，這不僅是非法的決定，同時也毫無根據，因為沒有證據證明公司存在任何安全隱患。

ET快訊
聲林決賽／總冠軍出爐！李艾薇無懸念奪冠
公館老店「陳三鼎」驚傳歇業！　無預警關門數日爆：準備脫手頂讓
《聲林2》總決賽LIVE「直播觀眾突破10萬」！　全網鎖定4
快訊／汽車闖平交道遭自強號撞擊！　台中新烏日雙向不通
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

終身免費看！Pornhub「超狂福利」...只要299 　優惠期曝光：高HD還沒廣告

45cm箭矢貫穿腹部！差一點「射穿胎兒頭」　冷血前夫埋伏殺妻

美禁止中興、華為使用聯邦服務基金　5比0全票通過「視同國安威脅」

終身免費看！Pornhub「超狂福利」...只要299 　優惠期曝光：高HD還沒廣告

45cm箭矢貫穿腹部！差一點「射穿胎兒頭」　冷血前夫埋伏殺妻

澳男暴打38週孕婦！恐怖監視器曝光「這是伊斯蘭恐懼症」

泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

《冰雪奇緣2》放映廰數爆棚 韓國影人籲立法解決壟斷

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

許凱.張榕容爆笑哏片《從前有座靈劍山》　古代組男團對嘴唱跳《有點甜》

美禁止中興、華為使用聯邦服務基金　5比0全票通過「視同國安威脅」

終身免費看！Pornhub「超狂福利」...只要299 　優惠期曝光：高HD還沒廣告

45cm箭矢貫穿腹部！差一點「射穿胎兒頭」　冷血前夫埋伏殺妻

澳男暴打38週孕婦！恐怖監視器曝光「這是伊斯蘭恐懼症」

泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

《冰雪奇緣2》放映廰數爆棚 韓國影人籲立法解決壟斷

選前將公布財務　川普：我比你們想像的更有錢！

朴槿惠保外就醫兩個月被轟耍特權　政府：會把她關回去

美禁止中興、華為使用聯邦服務基金　5比0全票通過「視同國安威脅」

假冒「Windows 10」更新通知信！郵件暗藏勒索病毒　點開秒噴1.5萬

終身免費看！Pornhub「超狂福利」...只要299 　優惠期曝光：高HD還沒廣告

女大生公廁遭學長性侵！「拒婚前性行為」破功崩潰：以為只要抱抱

大肌肌作戰沒用？館長「科學打臉」嗆辯論　古早當兵根本摧殘青春肉體

日本肯定南韓維持《軍情協定》　具備「戰略性」的正確判斷

飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

女老闆面試3新人全是奇葩！「反過來教訓我」態度差爆　原因刷新三觀

45cm箭矢貫穿腹部！差一點「射穿胎兒頭」　冷血前夫埋伏殺妻

澳男暴打38週孕婦！恐怖監視器曝光「這是伊斯蘭恐懼症」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

女兒被性侵殺害　她把嫌犯GG剁下

史上首款男性避孕藥　藥效長13年

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

10歲女被毒蛇咬傷　老師繼續上課身亡

北科大赴美失蹤留學生找到了

川普：非常接近達成貿易協議

箭穿腹部殺前妻　差一點中胎兒頭

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

考到公職卻每天監看色情網站　嘆：都不敢看女生

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

《冰雪奇緣2》壟斷韓國放映廰數

更多熱門

相關新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

川普：若不是我香港14分就被殲滅

美國總統川普22日宣稱，是他告訴中國國家主席習近平不要派軍隊進入香港，以免影響正在進行中的美中貿易談判。川普接受福斯新聞網採訪時表示，「若不是我，香港會在14分鐘內被殲滅。」

川普：非常接近達成貿易協議

川普：非常接近達成貿易協議

喊價50億美元防衛費　韓不滿漲價靠攏大陸

喊價50億美元防衛費　韓不滿漲價靠攏大陸

將公開財務　川普：比你想得有錢

將公開財務　川普：比你想得有錢

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

關鍵字：

美國聯邦傳播委員會中興華為北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

百萬網紅「轉帳紀錄」自曝偷吃！「無套啪啪」女友閨蜜

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

快訊／孫安佐發聲了！6點聲明反擊米砂

李艾薇決賽「沙發上大開腿」全場看傻膜拜

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面