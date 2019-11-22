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4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

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▲▼4千540萬開落去！2020年3月將班班有冷氣，羅東中小學子尚幸福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼4千540萬元開落去！2020年3月將班班有冷氣，羅東中小學子尚幸福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

4千540萬開落去！羅東中小學子尚幸福，2020年3月羅東中小學將班班有冷氣，目前，除家境不好學子視狀況免費外，餘採使用者付費原則，一般學生每月繳100元，在氣溫逹攝氏28度以上，即可清涼上課。

▲▼4千540萬開落去！2020年3月將班班有冷氣，羅東中小學子尚幸福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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羅東鎮公所表示，由於日趨嚴重的地球氣候暖化影響，造成夏日高溫的炎熱天氣，鎮內各國中小學教室，目前僅有安裝電風扇，作為夏日抵抗炙熱天氣之設施，每間近25坪的教室必需容納30至35位學生，每當夏季期間學童因炎熱天氣，在教室內上課時總是汗流浹背，降低學童之學習意願，更直接嚴重影響學童身心健康，造成學習成效不佳，不利未來主人翁身體成長及心理的發展。

教育界出身的鎮長吳秋齡，深感教學環境及設備對學生上課學習成效的重要性，因此於上任後即積極傾聽各學校校長、教師及家長期盼公所如何來協助改善教學品質的建言，經由多次研商遂由各校提出「班班有冷氣」之需求，期盼公所能在有限的財政下，於各班級教室裝置冷氣設備，藉此改善教學環境、以提昇學童學習成效。

▲▼4千540萬開落去！2020年3月將班班有冷氣，羅東中小學子尚幸福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經各校及專業電機技師，針對鎮內各國中、國小上課教室進行現場會勘評估後，規劃於低樓層教室（1、2樓）安裝10KW分離式冷氣1台，高樓層教室（3、4樓）安裝8KW分離式冷氣2台設備，並進行學校供電系統改善工程，以因應各校安裝冷氣所需之電力供應。

羅東鎮各國中小學共目前共有330間教室，將預計安裝488台一對一分離式冷氣﹙8KW冷氣316台、10KW冷氣172台﹚，羅東國中80台、國華國中67台、東光國中31台、公正國小91台、北成國小83台、成功國小53台、羅東國小46台、竹林國小37台，工程總經費約新台幣4千540萬，已編列於鎮公所2020年度預算中，並經鎮民代表會審議通過，預定2020年3月完工後，將可提供鎮內8千多名國中、國小學童，在炎炎夏日裡，可以在舒適的環境中，努力上課學習，以提升學習成效。

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