載女網友看海伸「一陽指」　女直奔派出所…他跟上：我自首我有罪

▲宜蘭一男子載初見面女網友海風賞景，竟伸「一陽指」性侵得逞。（ET 示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一離婚男，深夜載初見面女網友海風賞景，竟在車內伸「一陽指」指侵得逞，事後倆人返回住處，男子隔天見女網友騎車到派出所時，跟隨在後的男子見事跡敗露，向警員自首，因已與女網友和解，宜蘭法院依強制性交罪，判吳男1年10月，緩刑4年，交付保護管束，並需服120小時勞務。

判決書指出，離婚吳姓男子，2019年3月間網路認識一女子，3月28日晚倆人初次見面，吳男開車載女網友海風賞景。後來，吳男在車上強制抓住女網友雙手並褪去女方內褲，指侵得逞。

事後吳男開車載女方回住處，3月29日0至1時許，女方騎車自吳處住處前往宜蘭分局民族派出所，吳男跟隨在後，主動值班警員自首。



宜蘭法院審理認為，吳男符合自首要件，不過吳為滿足其性慾，不顧女方人格健全發展及心靈感受，趁女方無防備之際，強制性交得逞，考量犯後吳男坦承犯行且有悔意，及已與女方和解，且女方也願意原諒。



法院依強制性交罪，判吳男1年10月、緩刑4年，交付保護管束，並需服120小時勞務。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►阿扁擬列不分區名單 柯P：2016年早該處理掉了！損害法律尊嚴

►韓國瑜標榜「庶民」參選 柯文哲譏：有錢不要故意裝什麼庶民

►宜蘭新增打卡景點！2019-2020礁溪溫泉燈花季 15日晚繽紛亮燈

