基隆警匪駁火現場還原...陳嫌以為甩掉跟監　警尾隨40分鐘圍捕

▲陳嫌拒捕與警駁火後飲彈車內。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜警21日會同基警跨區在基隆抓魚塭恐嚇取財陳嫌，爆發警匪搶戰，宜蘭警方21日下午4時許說明，是在基隆市中山區健民街圍捕陳嫌時，遭陳駕車衝撞警方車輛，並互相駁火，陳嫌中彈身亡，1名警員於破窗時遭割傷手部，車輛遭陳嫌衝撞與流彈波及損毀，已報請基隆地檢署相驗中。

▲陳嫌開紅色車拒捕逃逸。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭刑大大隊長柯志仁指出，礁溪警分局在10月底時，接獲漁產養殖業者報案說收到不明恐嚇取財信件，警方為保護業者安全並避免社會恐慌，立即由警政署刑事局、宜蘭刑大、礁溪分局及基隆市警察局組成專案小組偵辦。

▲宜蘭警跨區追捕毒犯，基隆爆駁火，嫌車內飲彈亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

專案小組經過多日追查，21日前往基隆市中山區健民街圍捕陳姓主嫌時，陳開紅色馬自達轎車逃逸，認為警方沒再追上來後，就放慢速度去載人，豈料警方另一台車已接續尾隨跟在後面，一直跟了40分鐘後才上前圍捕。

圍捕時，陳嫌駕車衝撞警方車輛，並發生槍戰互相開槍駁火，其中陳嫌中彈身亡，同時有1名警員在破窗時遭割傷手部，車輛遭犯嫌衝撞與流彈波及損毀，已報請基隆地檢署相驗中。

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