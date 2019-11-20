縣政總質被問香港抗爭　林姿妙：九二共識是中央職責

▲宜蘭縣長林姿妙在縣政總質詢中，答詢議員時說不同意一國兩制。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「我們不同意一國兩制啊！九二共識是中央權責，中央有中央的想法看法，我的寄望是台灣的安定、保護宜蘭每個孩子」宜蘭縣長林姿妙20日上午，在施政總質詢中，面對綠營議員質詢香港理大學生受困校園如發生在宜蘭？及對九二共識與一國兩制的態度時做了以上說明。

20日上午在縣長施政總質詢時，民進黨縣議員陳俊宇質詢，香港人民爭取原本就該擁有的自由，但現在變成孩子上街頭流血，這到底是為什麼？這是一國兩制所產生的失敗結果，香港事件他不希望在台灣發生。另，最近香港理工學院有學生被逮捕，有的人甚至被逼自殺、跳河等不幸。

民進黨議員陳文昌說，林姿妙去上海、南京時招商前，就曾被問對九二共識的態度，那時表示支持九二共識，但習近平很清楚說「九二共識就是一國兩制」，林姿妙態度如何？

▲▼民進黨宜縣議員陳俊宇（上圖）、陳文昌等人縣長總質詢問宜蘭縣長林姿妙反送中及一國兩制立場。（圖／記者游芳男攝，下同）

林姿妙答詢：「我們不同意一國兩制啊！而九二共識是中央權責，中央有中央的想法看法，我的寄望是台灣的安定，而捍衛宜蘭是我們的責任，大家一齊努力，把宜蘭顧好，宜蘭的孩子都是我的孩子，每個我都要保護。」

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