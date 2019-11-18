搶旅遊補助要快　宜蘭秋冬遊再加碼8千萬

▲旅客搶旅遊補助要快，宜蘭秋冬遊再送8千萬元補助。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局推出之「擴大國旅秋冬遊」補助專案，宜蘭縣反映熱烈，兩次補助經費1億6,000萬元，預估於20日左右即將用罄，為延續「擴大國旅秋冬遊」之效益，宜蘭縣政府再向交通部觀光局提出第3次補助8千萬元，經3次補助後，總補助經費已達2億4千萬元(共24萬個房間數），居全台之冠。

宜蘭工旅處表示，「擴大國旅秋冬遊」獎助期間自9月1日起至12月31日止，宜蘭縣預估於11月20日前即將用完將近1億6千萬（16萬個房間數）補助經費，顯示整體旅遊市場非常活絡，預期經費可能提前用罄，宜蘭縣政府立即積極向交通部觀光局爭取申請第3次補助經費，並於15日獲觀光局同意再補助新臺幣8千萬元。

宜蘭縣政府表示，秋高氣爽、享受溫泉泡湯的秋冬時節，是宜蘭旅遊的旺季，「2019冬戀蘭陽溫泉季」活動即將於12月6日至15日盛大舉辦，延續交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」專案發酵，再加上配合秋冬遊加碼之夜市券、溫泉優惠券等措施，著實提昇民眾於平日旅遊留宿的意願，勢必再帶動一波宜蘭旅遊熱潮。

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