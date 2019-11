73歲川普鐵粉搶劫僅要3萬　銀行員多給了...他反而爆氣

▲73歲老翁搶劫的富國銀行(Wells Fargo)。(圖/翻攝自google街景圖)



實習記者周依儒/綜合報導

美國佛羅里達棕櫚灘縣(Palm Beach County)博卡拉頓市(Boca Raton)73歲老翁霍金斯(Sandy Hawkins)18日上午11點半進入富國銀行搶劫,沒想到當他拿到錢後,竟然表示「太多了!」要銀行行員把多的錢拿走。

根據FOX報導,霍金斯穿著印有川普名言「Make America Great Again」(讓美國再次偉大)的上衣闖入銀行,並直接表示「這是搶劫,且身上有武器」。

Deputies in Palm Beach County said Sandy Hawkins could have walked out of Wells Fargo this week with $2,000, but he settled for less.https://t.co/L1gHN3QXfo