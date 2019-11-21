邱毅登記不分區　郭冠英現身自稱代表共產黨來監督台灣省選舉

▲邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

新黨21日召開記者會正式公佈不分區立委名單，前立委邱毅排名第1，包括新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨前總統參選人楊世光等青年軍都列入名單中，隨後並前往中選會正式登記。不過，曾自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，面對媒體詢問來意時，竟脫口說出「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」

新黨主席郁慕明表示，新黨沒有問題就是力挺韓國瑜，但他也要告訴韓國瑜「單單靠國民黨是不行的」，必須跳出在某些同溫層的活動或框框，不僅是要跳出國民黨的框框，還要跳出過去一段時間內在同溫層的框框，進而走向社會其他團體。

排名第一的前立委邱毅曾因「紅統」立場引發質疑，他在中選會受訪時重申，他並沒有說「武統台灣」，只是提醒兩岸要建立溝通管道，如果再繼續爆走台獨路線，可能使兩岸關係更加緊張，加上大陸民族主義高漲，恐為台灣帶來武統危機。他強調，「我只是提出預警，不代表贊成，台灣是言論自由的社會，過去兩年我一介平民，既無公職也無黨職，沒有領國家退俸，身為研究兩岸關係學者，我提出我的看法。」

被問到是否擔心瓜分國民黨票源，邱毅表示，他沒有考慮這個問題，「我們不在政黨間狹隘的觀點，重點是我們要下架蔡英文，終結蔡英文台獨貪腐的執政。」

就在新黨前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳，面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體繼續追問「你跟新黨一起來？｣郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。你們問我代表什麼黨？」