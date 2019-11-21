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民陣號召12月8日國際人權日集會　促港府恪守《世界人權宣言》

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▲大批香港市民參與818民陣集會。（圖／記者陳以昇攝）

▲民陣多次號召市民走上街頭。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉亭／綜合報導

香港中文大學、理工大學陸續成為「戰場」後，反送中活動仍持續進行。適逢12月10日「國際人權日」即將到來，民陣號召於12月8日再度走上街頭，要求港府恪守《世界人權宣言》。

民陣於臉書公布，集會將在12月8日維多利亞公園舉行，預計從下午2時到6時，目前正向港警申請不反對同意書。主題為「守護香港，和你同行」，要求香港政府恪守《世界人權宣言》和適用於香港的聯合國人權公約，履行國際人權責任，維護人道主義和人性尊嚴。

文中也指出，從1950 年起，聯合國把每年的 12 月 10 日定為「國際人權日」。「世界人權逐步完善，向前發展；但香港的人權狀況卻不斷倒退」。今年6月至今，香港人付出沉重代價，「不少人權捍衛者受到警察暴力而嚴重受傷、近五千名示威者被捕，當中更包括未成年者和人道救援人員」。

民陣也批評，目前政制繼續不義，行政機關濫權、任由警察執法不公；北京更開始抨擊香港司法裁決，威脅要剝奪違憲審查權。香港人權和人道危機，經已到達臨界點。號召香港市民們一同走出來，參與「民陣國際人權日集會」。

▲民陣12.8國際人權日集會。（圖／翻攝自民陣臉書專頁）

▲民陣12.8國際人權日集會。（圖／翻攝自民陣臉書專頁）

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