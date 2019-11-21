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168港生申請到台大當訪問生　一天增6成…最快12/3就可開始上課

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▲▼ 台大副校長周家蓓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲港大生赴台訪問潮持續湧現，台大累計超過500名。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中情勢令人擔憂，台灣許多大學都已公開歡迎港生及在港台生、國際生等至校內旁聽、選修學分。台灣大學今（21日）統計，目前已收到562名在港學生申請到台大當訪問生，其中有289人是本國籍，而香港本地學生由昨天至今大幅增加60%以上，已經有168人；另外還有中國大陸及其他的20個國家學生共105人，包括北美、歐洲、澳洲、以及亞洲。

台大副校長周家蓓今接受媒體訪問時指出，目前已收到562名在港學生申請到台大當訪問生，而收件截止日期將訂在25日為止，預計首批審查完畢的入學通知書，將在明（22日）以電郵寄發，同時經由教育部協調我國駐港領事單位，協助各種身分別同學取得入台簽證，台大學務處心輔中心特別為由港回台的學生，安排團體及個人諮商，希望能盡力為同學們提供在校唸書的安定力量。

請繼續往下閱讀...

▲觀塘湧千人上街快閃反送中　計程車駕駛搖窗與人擊掌。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／記者游宗樺攝）

周家蓓也重申，由於港局勢動盪，情況特殊，這次收的學生較多，不會先確認其成績是否比較優秀才接受申請，這些學生不用繳學雜費，只需付住宿費及600元網路費等費用，可從12月3日上課到明年1月3日期末考開始，但因為是隨班附讀，故無學分，下學期若要繼續留在台灣，需依規定提出申請，若要轉學到台大，則依照轉學的考核辦法，而在港台生若想轉學回台，教育部希望先到該部登記再分發。

根據台大統計資料指出，從香港轉至台大讀書的香港本地學生約有168名，其中以香港中文大學申請最多，另外則有城市大學、理工大學、香港大學以及香港科技大學等學校學生。而申請轉讀的總共562名學生，大約有200多人將轉進台大管理學院，其他則分別轉到文學院、理學院、社科院、工學院跟電資學院，平均每個學院約50至70左右。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大指出，目前已收到562名在港學生申請到台大當訪問生。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

大量學生到台大，是否影響原有住宿生權益，周家蓓說，台大宿舍一直很搶手，目前會先將外籍生安排至新進教師的宿舍，而本國學生將不安排學校宿舍床位，因此不會有擠壓原有學生宿舍問題。

周家蓓也說，目前已經有收到25位的學生，表明下學期希望繼續做台大正式的訪問生，至於轉學生，現在統一都由教育部作登錄，所以各大學不會有資料，待教育部統計完成後，會根據學生填的三個志願當中，如果有台大，教育部才就會把資料轉給台大。

另外，周家蓓說，台大已接收到世界各國大概有16個姊妹校在美洲、歐洲、亞洲、澳洲跟台大提到他們的交換生去香港下學期有意想轉來台大，人數大約是50人左右。


 

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