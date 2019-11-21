香港IFC商場千人快閃集會　示威者：不敢想像未來會怎樣

▲香港中環IFC商場出現許多抗議人潮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、宋良義、劉亭／香港─台北連線報導

香港IFC購物商場21日下午1時許出現大批民眾聚集，高喊反送中口號，還高聲合唱反送中歌曲《願榮光歸香港》，整個快閃活動經歷約1小時後和平散去，並未發生重大衝突。

《ETtoday新聞雲》記者現場目擊，今天下午1時許約有千人聚集於IFC商場，手舉反送中標語高喊「五大訴求，缺一不可」等口號，還發起大合唱，多人拿出手機開啟閃光燈大聲跟唱。

黃姓民眾表示，所參與的反送中快閃活動已經不計其數，「可以的話都會走出來」暴力是不合理的，沒有辦法接受現在的政府那麼暴力。她對港府充耳不聞感到非常失望，更對於警方的暴力拘捕行動表達十分痛心，希望港府能夠傾聽民眾訴求，成立調查警暴的委員會。

而對於示威過後，香港社會的氛圍有什麼變化，黃姓民眾表示，「越來越不好，都不敢想像未來會怎樣，我相信未來短期的時間內是不會好的，但是我就是要爭取我們想要的，我知道是沒有太大的希望，但希望美國的條理可以幫忙一點點的。」

朱姓民眾說，已經第6次到中環這邊參與集會，港府一直沒有回應民眾真正想要的訴求，只是擺出高姿態，派出警察逮捕學生，反送中法條也是很久之後才撤回，「我認為他們沒有誠意去解決這個問題」。

今日是7.21元朗白衣人事件發生後第四個月，由於家裡住元朗附近，朱姓民眾感觸特別深，對於香港執法單位的相關處理方式「完全不能接受」，目前警察所逮捕人數只有6人，那天應該有上百人在施暴，人數完全不成正比，因此認為香港警察無法保障香港市民的安全，才會持續的站出來，用行動表達訴求。

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