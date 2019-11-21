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誰說冬天不能好好玩？捷運燈箱告訴你　懂玩懂美懂理財

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▲誰說冬天不能好好玩？捷運燈箱告訴你，懂玩懂美懂理財。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲搭捷運時不要再當低頭族，抬頭看看燈箱廣告，就能把國內外資訊通通一把抓。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

冬天要怎麼玩，搭捷運時抬頭看看燈箱廣告，就能把國內外資訊通通一把抓，在國內不能錯過的就是臺中國際花毯節，用25萬朵花卉，重現小王子的經典場景，明年的台灣燈會在台中更是令人期待！想出國浪漫過聖誕的話，不論是趟東北青森白色森林、衝一波韓國滑雪、到日本環遊影城限定的環球水晶聖誕，或者來個海南五日遊都是不錯選擇，出國若是不想大包小包，可以使用行李宅配服務，一通電話交給宅配通，就能兩手空空超輕鬆，想要有個美好的飛行旅程，加拿大航空給你最頂級的體驗。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼身體保養品牌greenland品牌代表曾渧棣表示，現在康是美買3件greenland商品當中，只要含一件柚子白茶系列，就可以抽亞洲任意門的機票。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

冬天的肌膚保養更是不能少，主打天然的身體保養品牌greenland，深受消費者的喜愛，greenland品牌代表曾渧棣表示，「有非常多的消費者或粉絲會回饋給我們說，在捷運站有看到這樣的廣告，在上班的過程中或經過看到，都覺得很療癒，一整天心情都會很好」，另外現在「康是美買3件greenland商品當中，只要含一件柚子白茶系列，就可以抽亞洲任意門的機票」。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲想要擁有水嫩肌膚，也別忘了唇部及手部保養，用德國小甘菊讓小細節都很完美。

想要擁有水嫩肌膚不用等，皺效奇蹟讓你保濕、亮白、緊緻一次擁有，而擁有女神肌的秘密就在於扭轉乾癢肌膚，舒特膚的保濕精華連漂亮媽咪孫芸芸都愛不釋手，也別忘了唇部及手部保養，用德國小甘菊讓小細節都很完美，女孩們抵擋不了的香氛魅力，更是有多種選擇。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼SABON 行銷公關Agnes提到，SABON今年推出有9種不同禮盒，送給愛人、家人、好朋友，甚至是自己都很適合。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

SABON 行銷公關Agnes提到，SABON今年推出有9種不同禮盒，這些禮盒都非常適合送給喜歡的人、家人、好朋友，甚至是送給自己，我們禮盒香氣有耶誕節限定的璀璨霓彩，還有很受大家歡迎的以色列綠玫瑰、SABON經典等等。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲在人來人往的捷運站中，用吸睛的捷運燈箱吸引通勤族目光。

誰說冬天只能包的跟粽子一樣，跟著吳尊穿上NAUTICA，展現潮流型男感，用Columbia擁抱溫暖，再配上Timberland靴子帥氣十足，跟朋友ＰＫ超萌手遊《塞爾之光》之外，最強校園爭霸戰更是不能輸，麥香超友力擂台賽20萬獎金等你來挑戰。

▲▼ 11月捷運燈箱 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲豐富多元的捷運燈箱廣告，讓你懂玩懂美懂理財，成為內外兼具的時尚達人。

回到家中，也要高規格享受，用Panasonic的奈米水離子吹風機、無線吸塵器，寧賽的洗衣機、洗碗機，格威的空氣清淨機、飲水機，以及台酒生技的抗菌洗衣精享受格調生活，花錢也要懂得理財，富達投信教你靈活操作，PIMCO將投資機會最大化，豐富多元的捷運燈箱廣告，讓你懂玩懂美懂理財，成為內外兼具的時尚達人。

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