北捷淡信線假日擴大開放「大型寵物車搭乘」　單程票80元…這26站都能用！





▲北捷淡信線25日起，假日擴大開放大型寵物車搭捷運。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

家中有毛小孩的民眾有福了！台北捷運自25日起，假日擴大開放大型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分）進出淡水信義線各車站（台北車站及大安站除外），共計26個車站，讓民眾和毛小孩更能享受搭乘捷運的舒適便利。

台北捷運公司表示，假日時段，旅客可攜帶大型寵物車（尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分，僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子），只要進站時，前往車站詢問處購買1張「攜帶寵物車單程票」，每張新臺幣80元，且人車合一、不限距離。搭乘捷運行經淡水信義線各車站（台北車站及大安站除外），僅限停放第一節及最後一節車廂，不得佔用無障礙空間，並依服務人員引導經由公務門進出付費區。

台北捷運公司指出，至於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和175公分以下），於捷運營運時段中，旅客亦可比照一般隨身行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票。

台北捷運公司提到，北捷自今年1月起，於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站），試辦旅客攜帶寵物車搭乘捷運，獲旅客好評回饋。因此25日起，進一步開放進出淡水信義線共26個車站（台北車站及大安站除外），未來將以定期檢討開放區段方式，亦評估其他路線（文湖線及環狀線除外）開放的可行性。

另外，台北捷運公司提醒，攜帶寵物搭乘捷運，須保持包裝完固，無糞便、液體洩露出疑慮，動物頭、尾及四肢均不得露出，每1位購票旅客以攜帶1件寵物車（袋）為限。

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