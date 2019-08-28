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別再當低頭族！捷運燈箱多元豐富　展現新男力、新女力時尚

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▲別再當低頭族！捷運燈箱多元豐富，展現新男力、新女力時尚。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲坐捷運時別再當低頭族了，多元豐富的捷運燈箱廣告讓你跟上新時代腳步。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

坐捷運時別再當低頭族了，抬起頭來跟上新男力腳步，搭上板南線轉往文湖線的手扶梯，超大版面的茶裏王廣告映入眼簾，大大的字寫著「做喜歡的事、回心中的甘」，讓打拼的年輕人相當有感，民眾佐先生表示，綠色的廣告非常醒目也非常醒腦，「因為待會就要去上班了，看到這廣告更堅定自己的理想，讓我更想要去做自己喜歡做的事情」。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲茶裏王廣告大大的字寫著「做喜歡的事、回心中的甘」，讓打拼的年輕人相當有感。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲萬寶龍的探尋旅者淡香精，是展現男性魅力的時尚單品。

想要展現男性魅力，時尚單品更是不能少，噴上萬寶龍最新推出的探尋旅者淡香精，show出男性現代感與優雅姿態，手上拿台優雅的華碩ZenBook系列產品更是加分，尤其是全台最小的15吋筆電，輕薄時尚又吸睛，需要充電時來瓶鮮萃的純喫茶，幫自己補充能量，飲用老協珍的人蔘精，能使成熟魅力更添韻味，若是想要帥氣登場，KYMCO的AK550可說是最佳選擇，民眾陳小姐提到「男生騎這台很加分，感覺很帥氣時髦！」。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼民眾陳小姐提到「騎KYMCO AK550的男生很加分，感覺帥氣又時髦」。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

換個角度，來看看新時代女性如何散發個人獨特魅力，迷人的清新髮香療癒自己也療癒別人，有著洗髮界Tiffany美名的「美吾髮經典香氛洗髮露」被網友列為必買產品，想擁有百變造型不用求人，使用卡樂芙優質染髮霜就能自己搞定，少女心的你可以穿上澎澎裙，來場「裙襬澎澎路跑」挑戰粉紅極限，眼看中秋節就要到了還在煩惱要送什麼嗎，哈根達斯的冰淇淋月餅保證幫你收服人心，而如女神般的自信眼神更是不可或缺的關鍵，搭配不同的隱形眼鏡，可以讓女生有多種風格。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲有著洗髮界Tiffany美名的「美吾髮經典香氛洗髮露」被網友列為必買產品。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲少女心的你可以穿上澎澎裙，來場「裙襬澎澎路跑」挑戰粉紅極限。

博士倫產品經理葉佳琳說明，博士倫LACELLE 蕾絲炫眸在2019年夏天推出迷眸系列，一共有兩個顏色「迷眸棕」跟「迷眸灰」，這產品是跟韓國完全一樣的時尚潮流，推出小直徑、裸亮透的變色效果，選擇在熱鬧的西門町六號出口做廣告，希望吸引年輕人的注意力，「店家也有給我們回饋，不管是在詢問度或是在銷售力上面，都得到很多的增進」。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼博士倫產品經理葉佳琳說明，博士倫LACELLE 蕾絲炫眸在2019年夏天推出迷眸系列，走跟韓國完全一樣的時尚潮流。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

而超狂BL日本神劇「大叔之愛」電影版終於讓影迷們給到了，另外地表最強特勤也回來了，全面攻佔三度開轟，令影迷大呼過癮，討喜可愛的憤怒鳥2，這回與豬對手成為豬隊友搞笑無比，網路上超夯的星展微電影也透過捷運燈箱呈現，想跟上潮男潮女腳步，走一趟捷運忠孝復興、西門、台北小巨蛋，你就能稱霸全場。

▼想跟上潮男潮女腳步，走一趟捷運忠孝復興、西門、台北小巨蛋，你就能稱霸全場。

▲北捷8月燈箱廣告。（圖／記者謝盛帆攝）

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