影／邊緣人126們不哭！兒童新樂園破天荒推「100元無限玩」　身分證3尾數爽翻

記者許力方／台北報導

文化部的「藝Fun劵」讓身分證尾數1、2、6的民眾成為國家級邊緣人，台北捷運公司搭上熱潮，破天荒推出126幸運兒專屬快閃優惠活動，7/25、7/26周末兩天假期，126們出示身分證文件，買兒童新樂園一日歡樂票「只要100元」，就可以無限暢玩21項設施。

▲兒童新樂園破天荒推100元暢玩優惠。（圖／資料照）



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「藝Fun劵」得獎名單由身分證尾數7個號碼中獎，獨漏1、2、6 三數的人，北捷24日公布「就想約你好好玩」優惠活動，要尋找身分證字號尾數1、2、6的幸運兒，7/25、7/26兩天，只要至兒童新樂園售票窗口，出示身分證明文件，原價350元的「一日歡樂票」，暑假搭配振興方案優惠價200元，可再打對折，只花100元就能購買，入園後不限次數、無限暢玩總價值高達810元以上的21項遊樂設施，玩越多省越多，另還贈送觀看如果兒童劇團平價劇場一次。

北捷指出，兒樂一日歡樂票不但可暢玩包含編號1至13項遊樂設施，還有冰雪奇航、鋼鐵碰碰車、汽車教練場、F1狂飆飛車、手搖船、森林舞會、瘋狂甜甜圈，以及玩一次原價100元的高空滑翔等總共21項遊樂設施；同時，憑一日歡樂券，也可享有全新開幕、今夏最夯「小小水樂園」門票6折優惠，非常超值！

至於身分證字號尾數不是1、2、6的民眾，自7月15日至8月31日止，也可用200元的特價優惠（相當於原價57折）購買一日歡樂票。暑假期間，營業時間為早上9時至晚間8時，從早玩到晚。

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