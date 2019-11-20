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鳳凰颱風「拐彎衝台」！路徑預測出爐...吳德榮曝侵台機率：28年最多11月颱

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▲▼鳳凰颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲鳳凰颱風拐彎北上。（圖／翻攝自RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

11月第5號颱風鳳凰20日上午生成，下午路徑預報大幅修正，將可能接近台灣東部近海一路北上。對此，氣象專家吳德榮就則直言，鳳凰颱風創下28年來11月最多颱的紀錄，「直接侵台機率很低」，後續是否達到發布警報的條件，還需要再觀察。

氣象預報員陳建安表示，鳳凰颱風下午最新預報路徑往東修正，原本預估會從巴士海峽北側通過，但現在看起來會改從東部外海北上，最接近台灣的時間點是22日（周五），23日（周六）後逐漸北移遠離。

請繼續往下閱讀...

除此之外，海警發布機率跟早上預報相比有提高趨勢，氣象局也指出，還沒確定會不會發，20日晚上是重點觀察。氣象局表示，如果要發布海警，時間點估落在21日清晨到上午期間，但如果判斷後期颱風結構減弱快，也可能不發。

▲▼鳳凰颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

▲鳳凰颱風路徑曝光。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

據了解，鳳凰颱風為11月第5個颱風，已經創下自1991年來28年最多的紀錄。吳德榮根據最新預報指出，因為11月台灣鄰近環境非常不適合颱風發展，危險性較低，颱風一旦接近就會減弱，垂直風切又大，颱風的強度不易維持。

對此，吳德榮還表示，依照氣象局目前觀測資料，48小時以後鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，直接侵襲台灣機率很低，是否符合發布警報的條件，還需要再觀察。據悉，21日至23日清晨間，水氣會造成東部及東北部地區局部陣雨，北部短暫雨，南部陰天零星雨。

氣象達人彭啟明也在稍早PO文示警，「雲霄飛車！！未來一周：北部氣溫回暖再轉冷」，他說到，提醒北部的朋友，未來一周的氣溫變化相當大，從明天開始東北風減弱、緩步回暖，周末時「小小秋老虎」，高溫可以回升至27-29度。但下周一開始另外一波東北季風增強，氣溫又會溜滑梯，回到全天陰冷的天氣，小朋友、長輩的穿著一定要格外留意。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

▼鳳凰颱風未來動向。（圖／中央氣象局）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象局）

 
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