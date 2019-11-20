「鳳凰」周五最接近！大雨襲2地區　彭啟明一張圖曝：氣溫像搭雲霄飛車

▲鳳凰颱風路徑修正，將從台灣東部近海北上，周五最接近台灣。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

颱風鳳凰20日上午生成，下午路徑預報大幅修正，急接近台灣東部近海北上，天氣職人吳聖宇分析，颱風最接近的時間點落在周五到周六之間，不過強度並不看好，主要是台灣附近的垂直風切偏強，屆時鳳凰降為熱帶性低氣壓的機會高。另外，氣象達人彭啟明則PO文示警，「雲霄飛車！！未來一周氣溫變化相當大，北部回暖再轉冷，穿著要格外留意。」

氣象預報員陳建安表示，鳳凰颱風下午最新預報路徑往東修正，原本預估會從巴士海峽北側通過，但現在看起來會改從東部外海北上，最接近台灣的時間點是周五，周六後逐漸北移遠離。海警發布機率跟早上預報相比有提高趨勢，氣象局指出，還沒確定會不會發，今晚是重點觀察。氣象局說，如果要發布海警，時間點估落在明天清晨到上午期間，但如果判斷後期颱風結構減弱快，也可能不發。

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▲鳳凰颱風外圍環流影響，北東有雨，其中基隆北海岸、宜蘭雨勢最大。（圖／中央氣象局）

但在鳳凰外圍環流下，東半部會有持續性降雨，北部也有短暫雨，其中以基隆北海岸、宜蘭雨勢最大，周四、五有局部大雨發生機率。

天氣職人吳聖宇則分析，基本上鳳凰颱風周圍的環境，讓它大部分的暖濕水氣集中在颱風東側並趨向琉球一帶，颱風中心西側的水氣較少，如果結構減弱的很快，位於中心以西的台灣陸地影響會更小一點。

不過周五到周六之間，台灣北部、東北部、東部預期仍會受到它外圍環流影響有短暫陣雨機會，雨勢方面目前看來不大，但後續仍有變化調整的可能性。周日颱風已繼續北上遠離，天氣可望好轉，到下周一東北季風再增強前，會有個短暫的空檔時間。

▲未來一周氣溫變化大，北部周末回溫至27-29度，有小小秋老虎，但下周一東北季風增加又會降溫。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

氣象達人彭啟明PO文示警，「雲霄飛車！！未來一周：北部氣溫回暖再轉冷」，他說，提醒北部的朋友，未來一周的氣溫變化相當大，從明天開始東北風減弱、緩步回暖，周末時「小小秋老虎」，高溫可以回升至27-29度。但下周一開始另外一波東北季風增強，氣溫又會溜滑梯，回到全天陰冷的天氣，小朋友、長輩的穿著一定要格外留意。



中南部方面，氣溫每天差不多21~28度，上下1、2度跳動，周六前空氣品質還沒有明顯轉差的訊號，只有日夜溫差大要稍留意。

►「時間對我們來說完全沒用！」