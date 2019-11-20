鳳凰颱風路徑大修正：急接近「東部近海北上」　明早可能發海警

▲鳳凰颱風上午生成，下午路徑修正，估從東部近海北上。（圖／翻攝自台灣颱風論壇粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，最新一報颱風路徑修正，改從東部近海北上，不過由於台灣周邊環境不好，海溫不高、熱含量低，走到台灣旁邊時，可能會減弱為熱帶低壓或普通低壓。氣象局表示，根據最新路徑，不排除明天清晨到上午會發布海警，不過若颱風減弱速度快，也可能不發布。

氣象預報員陳建安表示，鳳凰颱風下午最新預報路徑往東修正，原本預估會從巴士海峽北側通過，但現在看起來會改從東部外海北上，最接近台灣的時間點是周五，周六後逐漸北移遠離。

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▲鳳凰颱風路徑將接近東部海域北上，若會發布海警，時間點估落在明天清晨至上午。（圖／中央氣象局）

海警發布機率跟早上預報相比有提高趨勢，氣象局指出，還沒確定會不會發，今晚是重點觀察。氣象局說，如果要發布海警，時間點估落在明天清晨到上午期間，但如果判斷後期颱風結構減弱快，也可能不發。

至於對台灣影響程度，氣象局表示，主要是外圍環流帶來降雨，東半部會有明顯、持續性降雨，北部會有短暫雨，其中以基隆北海岸、宜蘭雨勢最大，周四、五有局部大雨發生機率。

▲受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭雨勢最大，周四、五有局部大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

周六之後，颱風遠離，降雨會逐漸緩和，算是天氣小空檔，北部、東半部雲量偏多，但仍偶爾飄雨，中南部維持多雲到晴。下周一又有一道鋒面通過及東北季風增強，屆時北部、東半部降雨機率將再度上升。

「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，因為台灣周邊環境不好，海溫不高，不適合颱風生存、活動，當鳳凰越靠近，強度越減弱，走到台灣旁邊時可能只剩弱弱的熱帶低壓或普通低壓，對陸地的衝擊有限。



是否會有共伴效應，台灣颱風論壇指出，不會！因為周末東北季風減弱，共不起來，但鳳凰的間皆影響還是有的，周四至周六清晨間，豐沛水氣會讓東部容易下雨，伴隨大雨，北部短暫雨，南部陰天零星雨，中部幾乎無感，全台沿海風浪大，有瘋狗浪，還是不可大意。

►「時間對我們來說完全沒用！」