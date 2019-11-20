鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，上午生成為第27號颱風「鳳凰」，氣象預報員陳建安表示，鳳凰颱風目前以較快速度往西北移動，未來轉西北西移向巴士海峽一帶，周四至周六是距離台灣最近時間點。不過，鳳凰颱風36小時之後，也就是明晚起，模式路徑有些分歧，氣象局不排除有發海警可能。

▲27號颱風鳳凰生成，周四至周六相對最接近台灣。（圖／翻攝日本氣象廳）

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氣象局進一步說，目前預測鳳凰最接近台灣時，因為垂直風切強，強度估會減弱成熱帶性低氣壓，但若鳳凰路徑比預期偏北或是強度不如預期減弱，不排除有發布海警機率，氣象局將持續關注。

鳳凰颱風外圍水氣周四起將會影響台灣，北部、東半部會有降雨，其中周四晚至周五白天，東北角、宜蘭要留意有局部大雨發生機率。

天氣風險指出，27號「鳳凰」颱風，預估往北的角度會更接近台灣一些，各家數值模式顯示周五時颱風將接近台灣東南方海面，周末時目前預報則分歧，有的往巴士海峽，有的北上走台灣東部外海。

是否會發颱風警報？客觀來說有機會，最後要看氣象局主觀的認定。上一次在11月底的颱風警報，已經要追朔到2007年的米塔颱風了。

▲鳳凰颱風路徑接近台灣，是否發布海警，要看鳳凰能撐多久。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，鳳凰颱風未來24小時會增強，但巴士海峽有個冷水坑，能量稀少，颱風難生存，因此當鳳凰進入巴士海峽時，強度會減弱，甚至消散。



至於鳳凰是否會侵襲台灣或發警報，台灣颱風論壇分析，鳳凰確實有靠近陸地的可能，但在靠近的同時，強度也逐漸減弱，是否發布警報，要看鳳凰能撐多久。



在天氣方面，當鳳凰抵達巴士海峽，水氣會飄向台灣，周四下午至周六上午，北、東部、恆春容易下雨，南部地區雲多偶飄雨，中部地區幾乎沒有影響。另外，這段期間，台灣附近海域風浪大，容易出現瘋狗浪，無論是否發布颱風警報，也勿靠近海邊，非常危險。

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