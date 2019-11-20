今蘇澳16.8度！鳳凰颱風最快今生成北北基宜大雨特報　下周又一波變天降溫

▲美國GEFS系集模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝Tropical Tidbits）

記者陳俊宏／台北報導

又有雙颱？中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（20日）滿有機會增強為今年第27號颱風「鳳凰」，會替台灣帶來一些水氣。而美國模式最新模擬圖、美軍最新預測路徑圖也曝光。他提醒，下周一有另一波東北季風增強和鋒面通過，屆時迎風面北部、東半部又會下雨明顯降溫。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

請繼續往下閱讀...

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨發生的機率。氣象局也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，清晨北部、宜蘭低溫約17度，台北出現17.2度，中南部則為18到20度。根據氣象局觀測，人工測站最低溫出現在蘇澳的16.8度，如果是自動測站則是桃園市茶改場的15.5度。

▼今晨0時至清晨5時半，降雨集中在北東迎風面。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今大台北、宜蘭一整天滿涼，白天高溫估20、21度，至於中南部高溫則明顯回升，中部約27度、南部約29度；入夜後各地低溫約17到18度，中南部少部分地區可來到20度。

劉沛滕表示，今北部、東半部仍有局部降雨，其中以基隆北海岸、大台北東側及宜蘭較明顯，中南部雲量偏多，山區有零星飄雨。

劉沛滕指出，周四、周五東北季風慢慢減弱，北東仍有局部降雨，其中宜蘭水氣偏多有局部大雨發生機率，中南部有些雲量但天氣算穩定；周六、周日算是近期比較溫暖時，北部、西半部天氣較穩定，周六北部高溫可回升到26、27度，屆時風向偏東南風，東半部因有些東南邊的水氣會下雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，下周一又有一波東北季風增強和鋒面通過，屆時北東迎風面又會降雨，天氣明顯轉涼，低溫和這波差不多，北部約18度；高溫明顯下降，北部22度左右，不會像周末這麼溫暖。

劉沛滕說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今滿有機會增強為颱風，未來路徑估和海鷗颱風類似，先往菲律賓東北角移動，停留一段時間減弱掉；會對台灣帶來一些水氣，周五、周六東半部有降雨，中南部則是雲量偏多。至於海鷗颱風19日一度增強為中颱，今又減弱為輕颱，他說，現在它高低層分離，減弱速度滿快，今可能變熱帶低壓。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼劉沛滕說，熱帶低壓今有機會成颱。（圖／氣象局）

▼美國聯合颱風警報中心對熱帶低壓最新預報路徑。（圖／點圖可放大／JTWC）