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快訊／鳳凰颱風生成了！外圍水氣北上擾台　「2地區」周四起防大雨

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▲▼鳳凰颱風即將生成。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，上午生成為颱風鳳凰。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又有颱風生成了！位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已生成為第27號颱風「鳳凰」，周四、五將通過呂宋島進入南海，雖對台灣沒有直接威脅，但外圍水氣會北上影響台灣，迎風面北部、東半部會有短暫雨，其中，東北角、宜蘭需注意局部大雨發生。

▲▼27號颱風鳳凰生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

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▲27號颱風鳳凰生成，周四至周六相對最接近台灣。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象預報員陳建安指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已生成為颱風鳳凰，未來路徑將通過呂宋島進入南海，雖然對台灣沒直接影響，但周四至周六相對最接近台灣。屆時颱風南邊水氣北上影響，迎風面北部、東半部有短暫雨，東北角及宜蘭地區要留意有局部大雨發生機率。

周六之後，雨區仍以北部、東半部及中南部山區為主，但量跟範圍會漸減少，中南部雲量則會增多。另外，東半部及恆春半島在周四至周六這段期間，也要注意長浪影響。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，鳳凰移動速度很快，明天準備進入巴士海峽，周五至周六就在台灣南方慢慢走，之後繼續往西移動，還是北轉？還要觀察。

強度方面，菲律賓東方發展環境尚可，將逐漸增強，輕颱中段班應不是問題。不過，因巴士海峽環境不利颱風發展，鳳凰雖可能靠近台灣，但接近的同時也會逐漸減弱。周五鳳凰來到台灣南方時，帶來更豐沛水氣，北、東、南天氣會變得較不穩定，實際降雨情形、影響程度、是否侵襲，未來36小時是關鍵。

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