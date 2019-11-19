鳳凰颱風最快明生成！外圍水氣北上接力擾台　北東連雨6天到周末

▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有機會生成為颱風鳳凰。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又有颱風要生成了！氣象局指出，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓有發展成颱趨勢，最快明（20）日就有機會生成為第27號颱風「鳳凰」，周四、五將通過呂宋島進入南海，雖對台灣沒有直接威脅，但外圍水氣會北上影響台灣，迎風面北部、東半部需注意局部大雨發生。

氣象預報員張承傳表示，今明兩天仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，中南部雲量偏多，南部及中部山區也會有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

今天是東北季風最強時候，北台灣整天濕涼，高溫僅20度，中部及花東為23-25度，南部則有26-28度，而明天清晨低溫也跟今天類似，中部以北及宜蘭僅有16-18度。周三白天各地高溫約可回升2度，周四之後隨著東北季風減弱，高、低溫都會逐漸回升。

▲未來熱帶性低氣壓生成為鳳凰颱風後，將通過呂宋島進入南海，雖對台灣無直接影響，但水氣北上，迎風面北部、東半部會有局部大雨發生。（圖／中央氣象局）

不過，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快明天有機會生成為颱風鳳凰，預計未來會通過呂宋島後，進入南海，屆時南邊水氣會北上，迎風面北部、東半部要注意有局部大雨發生。周六之後，雨區仍以北部、東半部及中南部山區為主，但量跟範圍會漸減少。

天氣職人吳聖宇則分析，南方的颱風接力賽依然持續上演中，海鷗颱風尚未結束，另一個熱帶性低氣壓93W正在迅速往菲律賓呂宋島接近中，有機會發展為第27號颱風鳳凰，周四到周五預期將穿越呂宋島進入南海，對台灣同樣沒有直接威脅，但是外圍水氣接續在海鷗颱風之後北上。

▲吳聖宇指出，93W外圍水氣接續在海鷗颱風之後北上，迎風面北部、東北部及東部會是易下雨天氣。（圖／翻攝自吳聖宇FB粉專）

吳聖宇說，雖然周四開始東北季風將減弱，並轉為高壓迴流帶來的偏東風，但是台灣附近水氣依然偏多，迎風面的北部、東北部、東部持續會是比較容易下雨的天氣型態，所幸目前來看強降雨區域仍然偏向東部外海到琉球群島一帶，對台灣本島陸地上的影響應該不大。

周末期間隨著93W趨向南海並逐漸消散，台灣附近轉東南風到偏南風，水氣較為減少，迎風面東半部仍有短暫陣雨機會，西半部天氣將以多雲到晴為主。

東北季風也帶來明顯的涼冷空氣，尤其北部的朋友感受應該相當明顯，今天清晨在北部的平地低溫大約在15-16度間，雖然沒有上次輻射冷卻低溫來的低，但是配合陣陣風勢以及偶爾飄雨的狀況，濕度較高，人體感受上而言更為偏冷。

冷空氣今天最明顯，今晚到明晨間中北部、東北部空曠地區低溫仍只有16-18度左右，明天開始隨著風向轉東，冷空氣將趨於減弱，周四起溫度就會逐漸回升起來，周末期間隨著風向轉東南風到偏南風，溫度又會變得比較溫暖。

►「時間對我們來說完全沒用！」