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今晨最低溫淡水16.2度！北北基宜「大雨特報」　全台吹11級強風

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲台灣南方有海鷗颱風和一個低壓系統，官欣平說，該低壓可能成颱。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（19日）受到東北季風影響，這波冷空氣今表現最明顯，清晨全台最低溫、局屬測站出現在淡水的16.2度，周三低溫也和今類似。天氣風險公司總經理彭啟明說，今年第27號颱風「鳳凰」可能發展起來，目前來看會比較接近台灣，而且水氣比較多。對於該熱帶系統未來路徑，美國模式最新模擬圖也曝光。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風增強，今宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨發生的機率。氣象局也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今晨西半部和東北部低溫約16到20度，花東、高雄相對比較高來到22到23度。氣象局觀測，自動測站今晨最低溫出現在新北市富貴角的15.6度，桃園市茶改場15.7度、桃園市大溪永福15.8度、桃園市楊梅16.1度。他說，今北部、東北部高溫約20到23度，中南部約27到28度，花東約24、25度。

▼今水氣仍多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至清晨6時，降雨集中在北東迎風面。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周三低溫和今表現類似，約16到20度；周三高溫稍微回溫，北部約22到25度；周四起東北季風減弱，各地低溫從16到18度回升到20度上下，北部高溫也從20到23度回升到26、27度。

官欣平指出，由於東北季風水氣加上海鷗颱風外圍水氣，今、周三下雨集中在北部、東北部，東北部短暫雨比其他地區明顯，北部和花東有局部短暫雨，南部雲量增多有零星短暫雨，中部則為多雲的天氣。

官欣平表示，未來7天不穩定天氣集中在北東，周四起東北季風減弱，但南方仍有低壓系統通過帶來水氣，原本雨勢表現較明顯的東北部轉稍微弱一點，東半部仍有降雨比起北部明顯，南部雲量也會增多。

▼海鷗颱風將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼美國GEFS系集模式最新模擬低壓未來路徑。（圖／翻攝Tropical Tidbits）

天氣圖。（圖／tropicaltidbits）

彭啟明18日提到，未來這幾天除了海鷗颱風，還有可能27號颱風鳳凰發展起來，目前來看會比較接近台灣，且水氣比較多；周四、周五可能要看鳳凰會不會發展，「這個時候就會對我們有一些影響了，請大家多留意了。」

對此，官欣平分析，預估該低壓通過菲律賓進入南海機率比較高，直接侵襲台灣機率比較低，和海鷗颱風效應類似，不是直接影響，但會對東半部和南部帶來水氣；西進過程中滿有發展可能性，有可能成颱，但詳細強度和確切路徑還有很大變數，得持續觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
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