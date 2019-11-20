珍奶太好喝！日本驚見「粉圓車站」　期間限定到明年1月

▲為了配合活動，車站名稱暫時更改。（圖／翻攝自推特／@tetsudoshimbun）

記者丁維瑀／綜合報導

近來日本許多商家掀起珍珠奶茶狂熱潮，如今就連神奈川縣橫濱市也出現一座「粉圓車站」，相關貼文在推特引起熱議，吸引起碼6.5萬人按讚。其實，該座車站原名為「上大岡車站」（Kamiōoka Station），為了配合展覽，才將名稱改為作品其中一個角色的名字，也就是「粉圓」。

BLOGOS、《鐵道新聞》報導，上大岡車站18日起改名為「粉圓車站」，期限到明年1月26日為止。事實上，該車站過去就多次與知名動漫、卡通合作，此次則是與日本企業San-X設計的「角落生物」（すみっコぐらし）攜手，其中有個角色就名為「粉圓」（たぴおか）。

京急電鐵廣告部門的熊崎說明，由於直接連接上大岡車站的京急百貨明年1月將舉辦角落生物展覽，車站為了配合活動，再加上近期日本民眾非常喜愛珍珠奶茶，便將車站名稱暫時改為「粉圓」。

據了解，上大岡車站的發音為Kamioooka，為了配合發音，也把粉圓Tapioca的寫法改為Tapioooca。BLOGOS編輯部人員來到現場發現人潮眾多，確實感受到熱鬧氛圍，還有角落生物的粉絲專門搭車前來欣賞。