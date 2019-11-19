防衛費分擔第3輪談判宣告破裂！　南韓：「美喊價1500億」分歧太大

▲ 韓美第3輪防衛費分擔談判宣告破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓與美國18日就2020年駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）展開第3輪談判，稍早第2天的談判宣告破裂。南韓首席協商代表鄭恩甫與美國雙邊安全協議首席談判代表德哈特（James DeHart）今早10時展開會議，由於雙方意見分歧太大，不到中午就散會，且未商定第4輪談判日期。

《韓聯社》報導，第3輪防衛費談判今（19日）邁入第2天，鄭恩甫與德哈特早上10時起於國防研究院展開對話，但雙方立場衝突嚴重，使得原定下午5時結束的會議僅過1個多小時便散會。鄭恩甫宣稱，是美方代表團先行離席；德哈特則表示，是為了給韓方重新考慮的時間而縮短會談。

據《韓聯社》，美國要求南韓2020年負擔50億美元（約新台幣1525億元），較南韓現行分擔額的5倍還多，除現行的第10份SMA中包含的駐韓美軍韓籍僱員人事費用、軍事建設費及軍需後勤費，還要求補貼駐韓美軍人事費用、出動戰略武器費用等。

談判結束後，雙方代表各自召開記者會說明立場。德哈特表示，韓方提議不符合美方公平合理分擔的要求，希望韓方提出彼此都能接受的新方案。鄭恩甫稍後則指出，美方的提案與韓方堅持公平合理的原則差異甚遠。

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