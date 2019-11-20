金雞飄台味／蘇有朋開幕式獻唱　劉若英入圍「最佳導演處女作」

▲昨晚舉行的開幕式演出中，蘇有朋與香港歌星容祖兒、喻越越共同演唱《鼓浪嶼之波》 。（圖／廈門廣電）

記者蔡儀潔／廈門報導

今年在廈門舉行的中國金雞百花電影節飄起濃濃台味，在昨（19）日的開幕式中，蘇有朋與香港歌星容祖兒、喻越越共同演唱《鼓浪嶼之波》，同場出席的還有林心如等台灣藝人。此外，在今（20）日的港澳台電影展與今年的入圍名單中，也都能看到台灣身影。

儘管今年兩岸電影圈吹起冷風，大陸影片和相關人員無法參與第56屆金馬影展，但在大陸規模最大的國家級電影節「金雞百花」仍飄起台味。在昨日的開幕式中，蘇有朋、容祖兒、喻越越與廈門愛樂樂團共同演出《鼓浪嶼之波》。

▲「港澳台影展」在廈門百貨公司萬象城中舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外本屆金雞百花電影節中的其中一樣重磅活動，就是今日在廈門購物中心「萬象城」舉行的「港澳台影展」，期間將放映13部港澳台影片，其中台片佔了近5成，分別為霹靂布袋戲的《聖石傳說》、《奇人密碼》、由黃朝亮導演的《寒單》等7部作品。

▲劉若英以《後來的我們》入圍最佳導演處女作 。（圖／金雞百花電影節官網）

而在萬眾矚目的入圍名單中，同樣能看到台灣身影，包括劉若英以《後來的我們》入圍最佳導演處女作、最佳編劇等2項個人大獎，台灣剪輯大師廖慶松以《小狗奶瓶》與吳方同時入圍最佳剪輯獎。

除了台灣影人外，「金雞百花」名單還飄起港味，香港導演林超賢以《紅海行動》入圍了最佳導演。輿論認為，此舉顯示出金雞百花電影節的包容性，「兩岸三地佳作、影星角逐本屆金雞獎，彰顯了電影節對推動兩岸三地電影文化交流發展的作用。」

▼最佳導演入圍名單 。（圖／金雞百花電影節官網）