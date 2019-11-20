金雞飄台味／港澳台影展今登場　放映13部電影「台片佔5成」

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金雞百花電影節港澳台影展今登場　放映13部電影

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▲▼ 金雞百花，電影節，廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲港澳台影展20日在萬象城舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆中國金雞百花電影節於19日至23日在廈門舉辦，展映單元將放映近80部影片，分為國產新片展、港澳台影展和金雞國際影展三大板塊。而在今（20）日的影展中將展映13部港澳台影片，其中台片佔了7部，分別有《寒單》、霹靂布袋戲《聖石傳說》、《陪你很久很久》等。

本屆金雞百花電影節將舉辦各類活動66項，包含25項主體活動、18項電影節系列活動，以及23項配套活動。其中由中國文學藝術界聯合會、中國電影家協會、廈門市人民政府主辦的「港澳台影展」，於今日在廈門最夯的百貨公司「萬象城」登場，晚間還將舉辦「港澳台電影之夜開幕酒會」。

▲▼ 金雞百花，廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲萬象城外擺放的影展介紹牌。（圖／記者蔡儀潔攝）

在公佈的片單中可以看到，今日的影展共放映13部港澳台電影，其中台片以7部的數量佔比近5成，分別為《逆流大叔》、《陪你很久很久》、《一念》等；港片則有4部，分別有《生前約死後》、《一念無名》；澳門電影為2部《奧戈》、《迷局伏香》。

台片部分討論度最高的當屬台灣賀歲檔票房冠軍《寒單》、霹靂布袋戲《聖石傳說》、《奇人密碼：古羅布之謎》，除了網路售票被橫掃近9成外，微博網友也紛紛留言稱「好想看！」、「布袋戲作為傳承中華傳統文化之一。太棒啦！」

▲▼生前約死後 。（圖／央廣網）

▲《生前約死後》首映新聞發佈會  。（圖／央廣網）

港片部分最夯的就是由香港演員馬浚偉首次導演的作品《生前約死後》。該片主創團隊昨（19）日上午在金雞百花電影節期間舉行了首映新聞發佈會，馬浚偉透露，該片以自己與母親的親身經歷為原型所作，耗時4年、3度停筆，其中不止注入了成長與親情，也觸及了人類生死、永恆以及愛的議題。

▲▼ 金雞百花 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 座位被訂光，金雞百花 。（圖／翻攝自淘票票）

▲迷局伏香座位被橫掃一空。（圖／翻攝自微博）

由澳門與大陸合拍、香港影帝林家棟主演的懸疑犯罪電影《迷局伏香》同樣擁有超高人氣，影迷們可以不用等到12月6日的正式上映，在金雞百花期間搶先觀看。記者在「淘票票」上發現，該片21日放映的場次已被橫掃一空，網路售票顯示「本場座位已滿」，人氣爆棚。

▼ 港澳台影展放映單。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 金雞百花 。（圖／翻攝自微博）

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