　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金雞百花開幕式現場 。（圖／央視新聞）

▲金雞百花電影節開幕式現場 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆中國金雞百花電影節開幕式於今（19）晚上8點，在廈門閩南大戲院舉行。開幕儀式上，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長黃坤明宣佈，從今年開始，金雞獎將每年評選一次。此舉改變往屆單數年頒發專業評審制的金雞獎、偶數年頒發觀眾投票制的百花獎的機制。

今晚舉行的金雞百花電影節開幕式由任魯豫、藍羽、黃曉明、陳玲共同主持，文藝演出將廈門地域元素和電影元素緊緊結合，展示出鷺島經濟社會發展風貌、城市風光和人文風情。開幕式現場眾星雲集，包括導演張藝謀、演員周迅、姚晨、易烊千璽、蘇有朋、林心如等。

▲▼金雞百花開幕式。（圖／翻攝自微博）

▲周迅出席今晚的開幕式。（圖／翻攝自微博）

創辦於1992年的金雞百花電影節，由中國文聯和中國電影家協會聯合主辦，自2005年起，中國電影金雞獎和大眾電影百花獎隔年輪流頒發，單數年頒發專業評審制的金雞獎、偶數年頒發觀眾投票制的百花獎。不過，今晚的金雞百花電影節開幕式宣佈，從今年開始，金雞獎將每年評選一次。

▲▼金雞百花開幕式。（圖／翻攝自微博）

▲吳京在台上表演《奮鬥的力量》。（圖／翻攝自微博）

本屆金雞百花將持續至23日，期間開展了13項系列活動，14項系列配套活動，覆蓋6個行政區。影展活動將包括國產新片推介展映金雞國際影展、港澳台影展幾個獨立板塊，而學術活動上，將舉辦三大主題論壇，並首創金雞電影創投大會。

▲▼ 金雞百花 。（圖／翻攝淘票票、微博）

▲姚晨是今年金雞百花電影屆大使 。（圖／翻攝自微博）

中國影協分黨組書記、駐會副主席張宏今日下午透露，本屆金雞獎參評影片題材豐富，新作、佳作迭出，在獎項設置上將評選最佳故事片、最佳編劇、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角等共計19個獎項。

其中，最佳故事片提名中，《我不是藥神》、《流浪地球》、《後來的我們》、《紅海行動》等令觀眾矚目的作品以不同優勢入圍，金雞獎落入誰手備受外界矚目。而最佳男主角入圍名單，則有《我不是藥神》的徐崢、《暴雪將至》的段奕宏、《地久天長》的王景春以及《老獸》的塗們、《進京城》的富大龍、《過昭關》的楊太義。最佳女主角獎項方面，則有馬伊琍、白百何、詠梅、姚晨等將參與角逐。

ET快訊
老公整晚沒回家！嫩妻收簡訊...氣炸上門竟遭小三砍殺
快訊／導演鄧卓儒被港警釋放！　公視證實了
獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第一 、她第四躋身安全名單
「哪個白癡放的！」工地老鳥氣炸　他默默回應…現場溫度降到0度
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊「姐姐，他睡了」…氣炸上門竟遭小三砍殺

酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕「拘15日」...涉事4警也被停職

「香港高院司法僭越」　《環時》批：一些法官背叛基本法和中國憲法

空拍25秒影片曝！「和理非」彌敦道組5條人鏈　手送物資進理工大學

17歲兒堅持留守理大　老父嘆：我不知道該怎麼幫他...

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

解密金雞獎／廈門砸11億建影視基地　《寒單》黃朝亮：兩岸電影合作不可逆

解密金雞獎／陸最高規格電影節「首度落戶」　廈門三大亮點打敗橫店

解密金雞獎／每年上百影視大片取景　廈門打造「電影主題」新玩法

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　 智障者家長總會怒：先做功課！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊「姐姐，他睡了」…氣炸上門竟遭小三砍殺

酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕「拘15日」...涉事4警也被停職

「香港高院司法僭越」　《環時》批：一些法官背叛基本法和中國憲法

空拍25秒影片曝！「和理非」彌敦道組5條人鏈　手送物資進理工大學

17歲兒堅持留守理大　老父嘆：我不知道該怎麼幫他...

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

解密金雞獎／廈門砸11億建影視基地　《寒單》黃朝亮：兩岸電影合作不可逆

解密金雞獎／陸最高規格電影節「首度落戶」　廈門三大亮點打敗橫店

解密金雞獎／每年上百影視大片取景　廈門打造「電影主題」新玩法

中職30年回饋列車抵楊梅　吳志揚期小球員具棒球運動員精神

撞斷游泳教練腿！69歲女運將「10萬交保」...透露：平時辛苦養遲緩兒

身高154被男友媽嫌矮！　徐凱希委屈躲衣櫥…對方「無禮行為」她當場怒分手

囚禁3年終於能回家！塔利班換囚　釋放美國、澳洲2人質

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

足球轉踢藤球　李信嶸要當台灣藤球第一人拚亞運

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

好難受…林志玲情定AKIRA　「他」被爆出比言承旭還痛！鄉民推爆：是真愛

美國隊長同框鋼鐵人女兒！克里斯伊凡「交友壞壞富二代」敗光道德感

大專棒聯／南華尤明勝6局無失分拿下開門紅　最想打台體復仇

大陸熱門新聞

港30位校長理大救學生　示威者自首

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

麻醉完突抽搐！31歲女隆鼻完昏迷3個月

史上嫁最遠公主　2年才到和親國

正妹遭前男友威脅發裸照！崩潰輕生腦死亡

即／《公視》特約編導赴港拍攝　遭港警逮捕

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

受困港理大台高中生離校移送警局

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

港警清場變人踩人！油麻地70人被捕

示威者、港警深夜激戰　彌敦道槍響20分鐘

她雙11狂買1600件商品塞爆物流中心

更多熱門

相關新聞

廈門打造「電影主題」新玩法

廈門打造「電影主題」新玩法

充滿文青風的廈門不僅吸引各地遊客來訪，還是不少電影的取景地，譬如票房超過25億元人民幣（約新台幣107億元）的《西虹市首富》、《瘋狂的賽車》等。隨著金雞百花未來10年落戶廈門，當地也正將其打造成「電影旅遊城市」，藉此吸引更多旅客前來，嘗試遊廈門新玩法，促進當地經濟進一步發展。

解密金雞獎　廈門三亮點打敗橫店

解密金雞獎　廈門三亮點打敗橫店

廈門砸錢吸劇組　黃朝亮：敞開大門

廈門砸錢吸劇組　黃朝亮：敞開大門

「金雞百花」主題展　吸正妹打卡

「金雞百花」主題展　吸正妹打卡

金雞影展拉開序幕　台灣布袋戲夯

金雞影展拉開序幕　台灣布袋戲夯

關鍵字：

金雞百花電影節金雞影展金雞百花開幕式

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

外送員撞賓利　車凹鏡斷玻璃裂

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

港30位校長理大救學生　示威者自首

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面