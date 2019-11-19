金雞百花電影節開幕！　宣佈將每年評選「金雞獎」

▲金雞百花電影節開幕式現場 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆中國金雞百花電影節開幕式於今（19）晚上8點，在廈門閩南大戲院舉行。開幕儀式上，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長黃坤明宣佈，從今年開始，金雞獎將每年評選一次。此舉改變往屆單數年頒發專業評審制的金雞獎、偶數年頒發觀眾投票制的百花獎的機制。

今晚舉行的金雞百花電影節開幕式由任魯豫、藍羽、黃曉明、陳玲共同主持，文藝演出將廈門地域元素和電影元素緊緊結合，展示出鷺島經濟社會發展風貌、城市風光和人文風情。開幕式現場眾星雲集，包括導演張藝謀、演員周迅、姚晨、易烊千璽、蘇有朋、林心如等。

▲周迅出席今晚的開幕式。（圖／翻攝自微博）

創辦於1992年的金雞百花電影節，由中國文聯和中國電影家協會聯合主辦，自2005年起，中國電影金雞獎和大眾電影百花獎隔年輪流頒發，單數年頒發專業評審制的金雞獎、偶數年頒發觀眾投票制的百花獎。不過，今晚的金雞百花電影節開幕式宣佈，從今年開始，金雞獎將每年評選一次。

▲吳京在台上表演《奮鬥的力量》。（圖／翻攝自微博）

本屆金雞百花將持續至23日，期間開展了13項系列活動，14項系列配套活動，覆蓋6個行政區。影展活動將包括國產新片推介展映金雞國際影展、港澳台影展幾個獨立板塊，而學術活動上，將舉辦三大主題論壇，並首創金雞電影創投大會。

▲姚晨是今年金雞百花電影屆大使 。（圖／翻攝自微博）

中國影協分黨組書記、駐會副主席張宏今日下午透露，本屆金雞獎參評影片題材豐富，新作、佳作迭出，在獎項設置上將評選最佳故事片、最佳編劇、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角等共計19個獎項。

其中，最佳故事片提名中，《我不是藥神》、《流浪地球》、《後來的我們》、《紅海行動》等令觀眾矚目的作品以不同優勢入圍，金雞獎落入誰手備受外界矚目。而最佳男主角入圍名單，則有《我不是藥神》的徐崢、《暴雪將至》的段奕宏、《地久天長》的王景春以及《老獸》的塗們、《進京城》的富大龍、《過昭關》的楊太義。最佳女主角獎項方面，則有馬伊琍、白百何、詠梅、姚晨等將參與角逐。