解密金雞獎／每年上百影視大片取景　廈門打造「電影主題」新玩法

記者蔡儀潔／廈門報導

充滿文青風的廈門不僅吸引各地遊客來訪，還是不少電影的取景地，譬如票房超過25億元人民幣（約新台幣107億元）的《西虹市首富》、《瘋狂的賽車》等。隨著金雞百花未來10年落戶廈門，當地也正將其打造成「電影旅遊城市」，藉此吸引更多旅客前來，嘗試遊廈門新玩法，促進當地經濟進一步發展。

廈門作為大陸旅遊的熱門目的地，備受遊客青睞。數據顯示，去年共接待遊客8900.32萬人次，年增長率為13.66%；旅遊總收入達1402.12億元人民幣，按年增長19.99%。今年過年期間，更是接待遊客292.32萬人次，旅遊總收入33.96億元人民幣，人氣位列大陸第四。

▲《西虹市首富》中多個場景在廈門拍攝 。（圖／貓眼電影）

坐擁旅遊資源優勢的廈門，同時被譽為「天然的攝影棚」，每年到該地取景拍攝的影視劇超過100個。由宋芸樺、沈騰主演的《西虹市首富》就是在廈門開機拍攝，取景地包括環島路、會展中心、雙子塔、鼓浪嶼等景點，有影迷就說，「西虹市原來就是廈門市。」

▲經典轉角鎮邦路。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，2009年在大陸上映的《瘋狂的賽車》，電影8成以上的場景取自廈門老市區，其中腳踏車比賽的賽道就是「廈門體育中心-鎮邦路-思明東路-演武大橋」。其它在廈門取景的電影還有由趙又廷、Angelababy主演的《第一次》、由周迅主演的《我的早更女友》、由鄧超主演的《烈日灼心》等。

▼《瘋狂的賽車》取景於演武大橋 。（圖／翻攝自愛奇藝）

隨著中國金雞百花電影節（金雞獎年份）未來5屆落戶廈門，當地在此契機下，以近來影視作品中頻繁出現的廈門元素為出發點，打造電影旅遊城市，希望促進旅遊業進一步提升。

目前，廈門已經在著手打造電影主題遊，包括在熱門取景地樹立影片資訊標誌，讓遊客對該地有更直觀的瞭解；與旅行社攜手推出成熟的旅遊產品，設計深度影視遊的體驗路線，讓遊客以影視作品為契機，深入瞭解廈門。

▲《快把我哥帶走》其中一幕取景於廈門知名景點沙坡尾。（圖／記者蔡儀潔攝）

負責協辦此項目的美團點評向《ETtoday新聞雲》透露，設計出來的路線將製作成小折本，這份「旅遊地圖」將投放在酒店、景區等地方，且上面會標註交通方式、附近必吃美食等，全方面的為旅客提供遊玩資訊。

該負責人接著指出，大眾點評還順應如今正夯的網路影音潮流，推出以「影迷打卡地·C位我獨尊」為主題的短影音競賽，一方面邀請市民遊客打卡廈門影視取景地，另一方面，也為想到此旅遊的民眾提供遊行攻略。

▲環島路海邊也是不少電影取景的熱門選擇地。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於廈門此次打造電影旅遊城市的舉動，主辦方向《ETtoday新聞雲》表示，希望提供遊客一個新的角度來認識廈門，譬如來到老市區的鎮邦路，除了知道這裡被稱作最美轉角外，還會想到「這就是黃渤摔倒的地方」。

▼鎮邦路被譽為最美轉角。（圖／記者蔡儀潔攝）

長期在當地擔任導遊的小天表示，金雞獎的落地一方面為廈門的影視事業帶來了發展的生機，同時對於一些經典影視拍攝點的再次挖掘，也會吸引一大批影迷前往打卡，如果將這些影視資源轉化為旅遊資源，打包形成一種完整的旅遊產品，「我相信未來也會在一定程度上促進旅遊業的發展。」

▼影視氛圍濃厚的老市區。（圖／記者蔡儀潔攝）