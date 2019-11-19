　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解密金雞獎／廈門砸11億建「影視基地」吸劇組　黃朝亮：這些就是敞開大門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金雞百花，黃朝亮，導演 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲導演黃朝亮的作品《寒單》是今年金雞影展的展映影片 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

廈門作為「天然攝影棚」，自2015年起吸引超過300個劇組來取景，不過其缺乏專業攝影棚等配套服務的劣勢，影響影視業發展。隨著金雞百花電影節的長期落戶，廈門推出相關政策，並建造5.5萬平方公尺的影視拍攝基地，打造未來的「中國好萊塢」。在《寒單》導演黃朝亮看來，這也將吸引台灣劇組來廈拍片，「兩岸電影的合作是一個不可逆的共識。」

▲▼ 金雞百花，廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲展示於購物商場外的《寒單》電影海報。（圖／記者蔡儀潔攝）

近年不少電影大片到廈門取景，例如由周迅主演的《我的早更女友》、宋芸樺、沈騰主演的《西虹市首富》等。不過廈門仍缺乏專業攝影棚、服化道等專業化配套服務，增加了劇組的拍攝成本，影響其來廈拍攝的動力，難以吸引大型院線電影和電視劇落地。

▲▼廈門影視基地，金雞百花。（圖／翻攝自公眾號）

▲廈門影視拍攝基地概念圖。（圖／翻攝自微信公眾號）

藉由金雞百花電影節未來10年落戶的契機，廈門市政府提出緊抓機遇，以「全域影城」為方向，「以節促產」推動影視產業發展，並於去年批准規劃建設「廈門影視拍攝基地」。據悉，該基地位於集美區杏林西路18號，規劃佔地總面積5.5萬平方公尺，耗資2.6億元人民幣（約新台幣11.2億元），預計於明(2020)年下半年正式建成並投入使用。

▲▼廈門影視基地，金雞百花。（圖／翻攝自公眾號）

▲影視基地的五大功能分區。（圖／翻攝自微信公眾號）

廈門將以此影視拍攝基地攝影棚為核心，打造「影視之城」，通過聯合周邊影視基地，整合福建省內優質資源，構建東南沿海影視拍攝協作體，滿足劇組各類拍攝需求，打造半小時、1小時、2小時劇組拍攝生活圈，提供多元化、跨地域配套服務。

除了硬件外，廈門也於去年8月推出《廈門市進一步促進影視產業發展的若干規定》，其中不僅包括稅收優惠、獎勵影視作品，還支持影視相關人才落戶廈門。這是繼去年3月《廈門市進一步促進文化產業發展的補充規定》後，當地促進影視產業發展的又一重磅舉措，也是其首個影視產業專項扶持政策。

▲▼ 金雞百花，黃朝亮，導演 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲導演黃朝亮展示導演《寒單》的手機殼 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於廈門大力推動影視業的舉動，電影《寒單》、《大尾鱸鰻》導演黃朝亮在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這將吸引更多台灣影視劇組來拍攝，因為隨著「惠台31條」、「惠台26條」的推出，如今來大陸發展影視業的相關政策已經非常成熟，對台灣的影視人才、文創人員等的限制也沒有很大，「這些就是敞開大門。」

黃朝亮指出，加上每年有上百個劇組來廈門取景，幾年下來這邊在協助拍攝上已經相當有經驗了，在政府的支持推動下，相信廈門不久的將來將成為更成熟的影視重鎮。

黃朝亮透露，他自己其實早在十幾年前，就已經開始從事兩岸影視作品的合拍，這幾年也多少有與大陸公司合作，例如與華誼兄弟合拍的《大囍臨門》等，目前也在廈門註冊文化公司，希望接下來能藉此發展兩岸相關的影視、文創等方面。

黃朝亮說，「兩岸本來就不應該要有門檻，不管電影內容是不是合拍，其實兩岸電影的合作是不可逆的共識，是華語電影圈市場必然要走的道路，現在是走向對的方向。」

ET快訊
網紅搭機「硬要開直播」嗆：罰8萬小錢　下場出爐
激吻後與男友首同框　黃瀞瑩霸氣回應戀情！
新黨不分區名單明出爐　邱毅將排第一名
林姓男藝人被色誘！傳給網友「凸凸裸照」　遭截圖威脅
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

解密金雞獎／廈門砸11億建「影視基地」吸劇組　黃朝亮：這些就是敞開大門

解密金雞獎／陸最高規格電影節「首度落戶」　廈門三大亮點打敗橫店

解密金雞獎／每年上百影視大片取景　廈門打造「電影主題」新玩法

AAHK：香港機場10月運量下降13%　比去年同期減少80萬旅客

蓬佩奧關切香港理大衝突　陸外交部反批「褻瀆法治和人權」

港警放《十面埋伏》、《告別校園時》勸降示威者！陸網笑噴：用心良苦　

華聞快遞／河北全省前三季度旅遊收入超7016億元　接待遊客6.24億人次

陸駐英大使劉曉明3度舉行記者會　要英國認清香港事態

史上嫁最遠公主！走了2年才到和親國…到時老公已死了

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

解密金雞獎／廈門砸11億建「影視基地」吸劇組　黃朝亮：這些就是敞開大門

解密金雞獎／陸最高規格電影節「首度落戶」　廈門三大亮點打敗橫店

解密金雞獎／每年上百影視大片取景　廈門打造「電影主題」新玩法

AAHK：香港機場10月運量下降13%　比去年同期減少80萬旅客

蓬佩奧關切香港理大衝突　陸外交部反批「褻瀆法治和人權」

港警放《十面埋伏》、《告別校園時》勸降示威者！陸網笑噴：用心良苦　

華聞快遞／河北全省前三季度旅遊收入超7016億元　接待遊客6.24億人次

陸駐英大使劉曉明3度舉行記者會　要英國認清香港事態

史上嫁最遠公主！走了2年才到和親國…到時老公已死了

防衛費分擔第3輪談判宣告破裂！　南韓：「美喊價1500億」分歧太大

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

外皮油亮、多汁！人氣烤鴨進駐中科商圈　還有清爽豆腐鴨湯

愛屈中恆的才氣　大嫂團成員Vicky卻為基諾李維秒棄夫！

不分區重挫國民黨民調　3關鍵讓朱立倫點頭接任韓國瑜競總主委

台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

他膠帶封口殺前女友　變態登FB「狂PO生活照」反串過生活…妻子知真相崩潰！

SOGO天母店周慶氣炸鍋「好市多同價」　寬庭雙人蠶絲被4千有找

快艇主帥最後7.3秒「挑戰成功」保勝果　瑞佛斯稱CP3該被洛城銘記

快訊／「回台投資爆發正在發生」　蔡英文：曾銘宗有金管會經驗匪夷所思

「火球」畫過路面！台中休旅車拖行機車3百米影片曝　目擊者：是在拍特技？

大陸熱門新聞

港30位校長理大救學生　示威者自首

麻醉完突抽搐！31歲女隆鼻完昏迷3個月

即／《公視》特約編導赴港拍攝　遭港警逮捕

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

受困港理大台高中生離校移送警局

示威者、港警深夜激戰　彌敦道槍響20分鐘

港警清場變人踩人！油麻地70人被捕

逾300名理大示威者受勸降離開！

她雙11狂買1600件商品塞爆物流中心

航母過台海　陸外交部：家門口訓練

600人受困理工大學　港民組人鏈送物資

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

更多熱門

相關新聞

廈門打造「電影主題」新玩法

廈門打造「電影主題」新玩法

充滿文青風的廈門不僅吸引各地遊客來訪，還是不少電影的取景地，譬如票房超過25億元人民幣（約新台幣107億元）的《西虹市首富》、《瘋狂的賽車》等。隨著金雞百花未來10年落戶廈門，當地也正將其打造成「電影旅遊城市」，藉此吸引更多旅客前來，嘗試遊廈門新玩法，促進當地經濟進一步發展。

解密金雞獎　廈門三亮點打敗橫店

解密金雞獎　廈門三亮點打敗橫店

「金雞百花」主題展　吸正妹打卡

「金雞百花」主題展　吸正妹打卡

金雞影展拉開序幕　台灣布袋戲夯

金雞影展拉開序幕　台灣布袋戲夯

胡宇威習武30年差點變「整骨師」

胡宇威習武30年差點變「整骨師」

關鍵字：

金雞百花電影節寒單金雞影展黃朝亮廈門影視拍攝基地

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

外送員撞賓利　車主求償700萬

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面