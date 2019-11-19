解密金雞獎／廈門砸11億建「影視基地」吸劇組　黃朝亮：這些就是敞開大門

▲導演黃朝亮的作品《寒單》是今年金雞影展的展映影片 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

廈門作為「天然攝影棚」，自2015年起吸引超過300個劇組來取景，不過其缺乏專業攝影棚等配套服務的劣勢，影響影視業發展。隨著金雞百花電影節的長期落戶，廈門推出相關政策，並建造5.5萬平方公尺的影視拍攝基地，打造未來的「中國好萊塢」。在《寒單》導演黃朝亮看來，這也將吸引台灣劇組來廈拍片，「兩岸電影的合作是一個不可逆的共識。」

▲展示於購物商場外的《寒單》電影海報。（圖／記者蔡儀潔攝）

近年不少電影大片到廈門取景，例如由周迅主演的《我的早更女友》、宋芸樺、沈騰主演的《西虹市首富》等。不過廈門仍缺乏專業攝影棚、服化道等專業化配套服務，增加了劇組的拍攝成本，影響其來廈拍攝的動力，難以吸引大型院線電影和電視劇落地。

▲廈門影視拍攝基地概念圖。（圖／翻攝自微信公眾號）

藉由金雞百花電影節未來10年落戶的契機，廈門市政府提出緊抓機遇，以「全域影城」為方向，「以節促產」推動影視產業發展，並於去年批准規劃建設「廈門影視拍攝基地」。據悉，該基地位於集美區杏林西路18號，規劃佔地總面積5.5萬平方公尺，耗資2.6億元人民幣（約新台幣11.2億元），預計於明(2020)年下半年正式建成並投入使用。

▲影視基地的五大功能分區。（圖／翻攝自微信公眾號）

廈門將以此影視拍攝基地攝影棚為核心，打造「影視之城」，通過聯合周邊影視基地，整合福建省內優質資源，構建東南沿海影視拍攝協作體，滿足劇組各類拍攝需求，打造半小時、1小時、2小時劇組拍攝生活圈，提供多元化、跨地域配套服務。

除了硬件外，廈門也於去年8月推出《廈門市進一步促進影視產業發展的若干規定》，其中不僅包括稅收優惠、獎勵影視作品，還支持影視相關人才落戶廈門。這是繼去年3月《廈門市進一步促進文化產業發展的補充規定》後，當地促進影視產業發展的又一重磅舉措，也是其首個影視產業專項扶持政策。

▲導演黃朝亮展示導演《寒單》的手機殼 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於廈門大力推動影視業的舉動，電影《寒單》、《大尾鱸鰻》導演黃朝亮在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這將吸引更多台灣影視劇組來拍攝，因為隨著「惠台31條」、「惠台26條」的推出，如今來大陸發展影視業的相關政策已經非常成熟，對台灣的影視人才、文創人員等的限制也沒有很大，「這些就是敞開大門。」

黃朝亮指出，加上每年有上百個劇組來廈門取景，幾年下來這邊在協助拍攝上已經相當有經驗了，在政府的支持推動下，相信廈門不久的將來將成為更成熟的影視重鎮。

黃朝亮透露，他自己其實早在十幾年前，就已經開始從事兩岸影視作品的合拍，這幾年也多少有與大陸公司合作，例如與華誼兄弟合拍的《大囍臨門》等，目前也在廈門註冊文化公司，希望接下來能藉此發展兩岸相關的影視、文創等方面。

黃朝亮說，「兩岸本來就不應該要有門檻，不管電影內容是不是合拍，其實兩岸電影的合作是不可逆的共識，是華語電影圈市場必然要走的道路，現在是走向對的方向。」