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解密金雞獎／陸最高規格電影節「首度落戶」　廈門三大亮點打敗橫店

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▲▼ 金雞百花，廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今年的金雞百花電影節首次開啟了國家級影展與購物中心合作的新模式。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「中國金雞百花電影節」今（19）日在廈門拉開序幕，其作為大陸規格最高、影響最大的專業獎項，過去20多屆都在各地輪迴舉辦，不過自今年起，將連續10年落戶廈門，而該地能打敗橫店、廣州等老牌影視地，一舉拿下這次機會，主要靠的是其自身三大特色。

▲▼ 金雞百花，廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲金雞影展宣傳立牌。（圖／記者蔡儀潔攝）

中國金雞百花電影節創辦於1992年，由中國文聯和中國電影家協會聯合主辦，是集電影評獎頒獎、中外新片展覽、學術研討、電影市場、國際文化交流和文藝演出於一體的大型文化活動。

中國電影金雞獎和大眾電影百花獎自2005年起隔年輪流頒發，單數年頒發專業評審制的金雞獎、偶數年頒發觀眾投票制的百花獎，每年在大陸各城市輪流舉辦，譬如2018年在廣東佛山市舉辦的第27屆金雞百花電影節上，評選頒發第34屆百花獎，今年在廈門市舉辦的這屆將評選頒發第32屆金雞獎。

▲金雞百花電影節首度「落戶」　未來5屆都將在廈門舉辦。（圖／廈門市宣傳部）

▲陳道明（中）等在廈門宣布金雞百花電影節落戶廈門。（圖／廈門市宣傳部）

不過，金雞百花電影節自今年起將結束「漂泊」，首度落戶在單一城市。中國電影家協會主席陳道明4月9日宣佈，中國金雞百花電影節（金雞獎年份）未來10年5屆正式落戶福建省廈門市。

消息傳出後，不少人感到納悶，因為比起拍過無數部古裝劇的橫店、擁有傳統電影大廠的廣州、魔都上海等，以旅遊城市著稱的廈門為什麼能夠勝出？綜合陸媒報導，這背後原因主要分為三大方面。

▲▼廈門,鎮邦路,環島路,海邊,沙坡尾,廈門老市區。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲環島路海邊。（圖／記者蔡儀潔攝）

第一，廈門作為大陸確定的海上絲綢之路戰略支點城市，具備承辦和策劃國家級電影節和發展電影產業的獨特條件，尤其電影作為世界藝術的重要紐帶，可以很好的連接「一帶一路」各國與中方的文化交流，具有重大意義。

第二，廈門的人文自然環境和經濟社會發展水平，在大陸城市綜合排名上名列前茅，加上當地這幾年來，格外重視對影視和文化產業的佈局，不管是政策配套，還是基礎設施，都做足了功夫。譬如，當地於今年8月15日，正式推出《廈門市進一步促進影視產業發展的若干規定》，成為廈門首個影視產業專項扶持政策。

▲▼廈門,鎮邦路,環島路,海邊,沙坡尾,廈門老市區。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲知名景點沙坡尾是不少影視作品的取景地。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，廈門在產業規劃方面十分出色，包括與高校合創影視學院，引進大批知名文化公司。例如，為大陸泛二次元用戶提供ACGNM+短影音內容的咪咕圈圈，近幾年表現突出，在廈門舉辦的次元文化節，深受90後和00後的歡迎，加上美圖等一批知名網路公司，讓廈門的文化和網際網路產業穩居二線城市排頭兵。

最後，在組織保障方面，廈門從市政府到市民均齊心協力，在人、財、物等方面做好全方位的保障服務，確保電影節成功舉辦。今（19）日在廈門舉辦的首屆金雞百花電影節，備受民眾關注，加上今年頒獎典禮於23日舉行，與台灣金馬獎同一天，再度掀起熱議。

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