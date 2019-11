攜黃金條出境沒申報挨罰68萬　香港女律師出庭辯：母親遺物不會賣

▲港籍董姓女律師2018年未依規定申報攜帶0.999公斤黃金條出境台灣,被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者徐愷昕/台北報導

香港籍董姓女律師2018年4月未依規定事先申報,攜帶一塊0.999公斤黃金條準備出境台灣,當場遭查獲後被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰,她不服後,向財政部關務署提告,主張該黃金條是母親遺物,不會買賣純屬自用,應不必申報。台北高等行政法院認為她解讀規定錯誤,又沒有詢問做確認,本身有過失,判她敗訴。全案仍可上訴。

董姓女律師2018年4月13日從台灣出境欲返回香港時,被航警局安檢大隊查獲出身上攜帶淨重0.999公斤的黃金條,依當日牌價換算,該黃金條價值台幣127萬餘元,因董女未事先申報,最後被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰,她不服提訴願,遭駁回後再提行政訴訟。

董女法庭上主張,她出境前有先到關務署英文版網站查詢「出境旅客申報」的相關規定,當中有關洗錢管制物品欄位中有記載,價值等同於新台幣50萬元的外幣、黃金、鑽石、寶石、白金等項目,帶出境前須先申報限額,最後附有但書「Items valued over the limit are not required to declare to Customs if intended for personal use.」(價值超過限額之物品若為自用目的,不必向海關申報),她表示自己解讀有誤,因認為該黃金為自用,所以才沒有特別申報。

董女坦言,此次回台是為處理母親遺物,該黃金條是母親身前答應要送給她的,她為了留作紀念才會攜帶出境,完全沒有要買賣或變成商業用途的打算。

法官審酌,董女對規定解釋有疑慮時,除了在網上搜尋相關規定外,也可以親自洽詢有關機關,作進一步確認,對此認定她本身有過失,判她敗訴。全案仍可上訴。

