攜黃金條出境沒申報挨罰68萬　香港女律師出庭辯：母親遺物不會賣

▲港籍董姓女律師2018年未依規定申報攜帶0.999公斤黃金條出境台灣，被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

香港籍董姓女律師2018年4月未依規定事先申報，攜帶一塊0.999公斤黃金條準備出境台灣，當場遭查獲後被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰，她不服後，向財政部關務署提告，主張該黃金條是母親遺物，不會買賣純屬自用，應不必申報。台北高等行政法院認為她解讀規定錯誤，又沒有詢問做確認，本身有過失，判她敗訴。全案仍可上訴。

董姓女律師2018年4月13日從台灣出境欲返回香港時，被航警局安檢大隊查獲出身上攜帶淨重0.999公斤的黃金條，依當日牌價換算，該黃金條價值台幣127萬餘元，因董女未事先申報，最後被依洗錢防制法處68萬餘元罰鍰，她不服提訴願，遭駁回後再提行政訴訟。

董女法庭上主張，她出境前有先到關務署英文版網站查詢「出境旅客申報」的相關規定，當中有關洗錢管制物品欄位中有記載，價值等同於新台幣50萬元的外幣、黃金、鑽石、寶石、白金等項目，帶出境前須先申報限額，最後附有但書「Items valued over the limit are not required to declare to Customs if intended for personal use.」（價值超過限額之物品若為自用目的，不必向海關申報），她表示自己解讀有誤，因認為該黃金為自用，所以才沒有特別申報。

董女坦言，此次回台是為處理母親遺物，該黃金條是母親身前答應要送給她的，她為了留作紀念才會攜帶出境，完全沒有要買賣或變成商業用途的打算。

法官審酌，董女對規定解釋有疑慮時，除了在網上搜尋相關規定外，也可以親自洽詢有關機關，作進一步確認，對此認定她本身有過失，判她敗訴。全案仍可上訴。

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