公公、乾媽請選民吃燒肉…她被控當選無效！基市議員何淑萍確定保住資格

▲基隆市議員何淑萍的公公為她助選時請居民吃免費燒肉，害她被控當選無效，19日判決出爐確定保住議員資格。（資料圖／翻攝自「何淑萍」臉書）

記者徐愷昕／台北報導

2018年基隆市議員選舉，無黨籍候選人黃元良以849票之差輸給了國民黨籍候選人何淑萍。黃元良在選舉結束後對何提起當選無效訴訟，他指控何的公公楊勇傳在擔任競選總幹事期間涉嫌行賄，招待選民到燒肉店吃飯。一審判決駁回，黃不服再提上訴，高院審後認定因沒有證據可證實此舉有行賄犯意，19日判何勝訴，當選有效確定。

據判決，黃與檢方主張，何淑萍的公公楊勇傳及乾媽陳美嬌為了幫她拉票，由楊先出資2萬元，再由陳規劃，2018年10月24日在基隆信義區一燒肉店招待選民免費用餐，吃飯過程中頻頻向選民請託，還交付競選文宣面紙等物，他認為此舉涉嫌買票，因此對何提出當選無效之訴。

法院審理時認為，根據選罷法規定，當選無效構成要件僅限「當選人本身的行為」，而非助選員行為，客觀來說，選民在燒肉店用餐時，何從未前去拜票，中間也沒有讓用餐者感受到「希望能惠賜選票」的氛圍，因此很難單就楊的賄選行為，推論何知情並參與其中。

基隆地院審酌，一審在5月6日駁回黃訴求，判何當選有效；檢方與黃不服再提上訴，高院19日二審再駁回，宣判何勝訴，全案確定。至於楊傳廣涉嫌買票的部分，基隆檢方獲報後已依行賄罪將他起訴，審理後判他1年8月有期徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。

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