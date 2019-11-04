　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2歲童吊橋墜亡　網質疑死因為保險…女律師吐「真相」打臉酸民：文字會殺人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、李忠憲／台中報導

南投奧萬大森林遊樂園區3日傳出墜橋命案，2歲男童從奧萬大吊橋上墜落，摔落約90公尺深的谷底，送醫後仍不幸身亡；事件發生後，「女人大律師」李怡貞回應，文字會殺人，「15歲以下的孩童不會有保險金的問題」，酸民的胡亂臆測，若是家屬看見了，「不知道要怎麼活。」對此，農委會南投林區管理處表示，目前吊橋已拉起封鎖線，往後將進行安檢。

這起事件發生在3日下午1點40分左右，當時2歲男童與家人到奧萬大森林遊樂區旅遊，過程經過奧萬大吊橋。男童的父母認為，吊橋與防護網的縫隙相對狹小、安全，因此讓男童自己下來行走，全程也都有在視線範圍內。

▲▼2歲男童奧萬大墜橋亡。（合成圖／翻攝李怡貞臉書、民眾提供）

▲2歲男童奧萬大墜橋亡引起許多熱議。（合成圖／翻攝李怡貞臉書、民眾提供）

行走的過程中，男童疑似重心不穩，向防護網倒去，導致防護網與吊橋的縫隙變大，當場踩空墜落。男童的母親見狀，立刻伸手想拉住兒子，但事件發生太過突然，沒能救回兒子的性命。

▼2歲兒墜下吊橋，媽媽一旁目睹，想要伸手拉住，但晚了一步。（圖／民眾提供）

▲▼目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程。（圖／民眾提供）

男童家屬發現意外，當場嚇傻報警。消防局接獲報案後，立刻派出4車共10人前往急救，在橋下的溪床尋獲男童，立刻帶上救護車，一邊急救一邊送往埔榮醫院，但仍沒有成功救回男童的性命。

事件發生時，許多網友臆測，防護網的高度比成人還高，且吊橋相當安全，男童的死因是否有其他的可能。對此，「女人大律師」李怡貞回應，網友臆測「是否是為了保險金」的言論，如果讓男童家屬看到，不知道家屬「要怎麼活」。

►目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

►2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉　家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

►快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」80米高空落下！頭部重創+全身多處擦傷亡

▼2歲童墜橋引起許多熱議，有網友提出質疑。（圖／林務局提供）

▲▼ 2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

李怡貞說明，由於道德風險，兒童死亡給付的保險早已修法，15歲以下的孩童不會有保險金的問題，「現在這個更詳細的新聞又出來了，我想會酸的酸民應該也還是有話可以講。」

李怡貞附上《ETtoday新聞雲》的新聞連結，同時說明用意，希望家屬能夠好好照看小孩，因為這些幼童「最擅長把自己置於高危險環境中，拿小命在懸」，「現在的新聞都很考驗智商，我們都要學著不臆測不隨便評論，文字會殺人。」

此外，農委會南投林區管理處指出，為了配合檢警調查案發現場，奧萬大吊橋已拉起封鎖線，暫時封閉，也會對吊橋進行安檢。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

#律師變老娘 這個新聞出來前，只知道孩童墜橋，但是不知道原因，媒體因為搶快也只有報導結果，就有網友在臆測死因，甚至說防護網那麼高，莫非是為了保險金?...

女人大律師李怡貞發佈於 2019年11月3日 星期日

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
答應女兒心願！寶貝出嫁「超豪華喜宴」　老爸真做出「一條龍」
最強「十年挑戰」！小胖弟首搭機與空姐合影　15年後竟成師徒
蔡依林台上逼婚阿信「今天就嫁給你」　全場瘋了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2歲童吊橋墜亡　網質疑死因為保險…女律師吐「真相」打臉酸民：文字會殺人！

35歲母被滑翔機砸死…生前繪製LINE貼圖　Q版家人畫像記錄溫馨日常

快訊／外籍男闖華航起落架！檢聲押獲准未禁見

目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵　誣告判緩刑

墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

花蓮單車男摔水溝「全身無力躺4小時」　路人發現緊急送醫

滑翔機從後方重砸！35歲母「頭部20cm↑撕裂傷」...血染龍磐公園木棧道慘死

練歌場的八點檔！懷疑小15歲男友太花心　人妻刺他腹部1刀後自首

遭指責帶狗亂大小便竟認錯人　男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

秋冬首選！15mins自製快速海鮮粥　Q彈蝦子、蛤蜊配鮮甜高湯超暖胃～

2歲童吊橋墜亡　網質疑死因為保險…女律師吐「真相」打臉酸民：文字會殺人！

35歲母被滑翔機砸死…生前繪製LINE貼圖　Q版家人畫像記錄溫馨日常

快訊／外籍男闖華航起落架！檢聲押獲准未禁見

目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵　誣告判緩刑

墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

花蓮單車男摔水溝「全身無力躺4小時」　路人發現緊急送醫

滑翔機從後方重砸！35歲母「頭部20cm↑撕裂傷」...血染龍磐公園木棧道慘死

練歌場的八點檔！懷疑小15歲男友太花心　人妻刺他腹部1刀後自首

遭指責帶狗亂大小便竟認錯人　男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

紐約千名示威者逃票衝入地鐵站　高吼「反警察」口號：別碰黑人孩子

12強／大聯盟不遠了　江少慶首要提升穩定性

銅杯裝「酸飲」小心中毒！專家解析3種金屬容器：踩雷好傷身

射手座「身邊都是貴人」　人際關係滿分3星座…第2名人品超好！

12歲童愛做菜「每天替爸媽煮飯」　數學考1分讓母親怒了：看他在廚房就生氣

惡整新娘給不合身禮服！文定全毀…店家坦承「刻意的」：退租金

帳號被盜？楊丞琳IG深夜「無預警全刪光」　連大頭貼也空白...網全嚇壞

韓國瑜3日消失整天！深夜臉書突然「公開洗內褲」…韓粉看呆了

泰勒絲親口解釋「不舉辦大型世界巡迴原因」　粉絲聽完心疼了

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

滑翔機砸死婦　喜愛繪製LINE貼圖

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

骨折貓包完繼續虐　新竹虐貓閻王有同夥

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

外籍男「臭烘烘+油膩頭味狂飄」闖華航起落架

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

即／新北4歲女童全身60%燙傷急送醫

她信義區喊：我要潑硫酸！　朝孕婦猛灑害慘摔

更多熱門

相關新聞

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日驚傳墜橋命案，一名2歲男童3日下午1時40分許，意外從70、80公尺高的奧萬大吊橋上墜落，由於事發突然，家長也嚇到失神崩潰。消防員表示，到場時男童已無生命跡象，送醫過程不斷急救，卻仍回天乏術。

罵錯人照罰不誤，但只有謝祖武可以提告？

罵錯人照罰不誤，但只有謝祖武可以提告？

蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

辱法官律師同夥　醫師二審判更重

辱法官律師同夥　醫師二審判更重

韓國瑜請假拚總統　律師：違法！

韓國瑜請假拚總統　律師：違法！

關鍵字：

律師奧萬大吊橋墜橋

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

蔡依林逼婚五月天阿信喊「今天就嫁給你」

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

正妹老師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！

中國球評希望林書豪入中國國家隊

Ashly驗孕2條線又消失！一看馬桶「出現深紅色豆腐渣」

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

女兒出嫁超豪華喜宴　老爸真的做出「一條龍」

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面