2歲童吊橋墜亡　網質疑死因為保險…女律師吐「真相」打臉酸民：文字會殺人！

記者柯振中、李忠憲／台中報導

南投奧萬大森林遊樂園區3日傳出墜橋命案，2歲男童從奧萬大吊橋上墜落，摔落約90公尺深的谷底，送醫後仍不幸身亡；事件發生後，「女人大律師」李怡貞回應，文字會殺人，「15歲以下的孩童不會有保險金的問題」，酸民的胡亂臆測，若是家屬看見了，「不知道要怎麼活。」對此，農委會南投林區管理處表示，目前吊橋已拉起封鎖線，往後將進行安檢。

這起事件發生在3日下午1點40分左右，當時2歲男童與家人到奧萬大森林遊樂區旅遊，過程經過奧萬大吊橋。男童的父母認為，吊橋與防護網的縫隙相對狹小、安全，因此讓男童自己下來行走，全程也都有在視線範圍內。

▲2歲男童奧萬大墜橋亡引起許多熱議。（合成圖／翻攝李怡貞臉書、民眾提供）



行走的過程中，男童疑似重心不穩，向防護網倒去，導致防護網與吊橋的縫隙變大，當場踩空墜落。男童的母親見狀，立刻伸手想拉住兒子，但事件發生太過突然，沒能救回兒子的性命。

▼2歲兒墜下吊橋，媽媽一旁目睹，想要伸手拉住，但晚了一步。（圖／民眾提供）



男童家屬發現意外，當場嚇傻報警。消防局接獲報案後，立刻派出4車共10人前往急救，在橋下的溪床尋獲男童，立刻帶上救護車，一邊急救一邊送往埔榮醫院，但仍沒有成功救回男童的性命。

事件發生時，許多網友臆測，防護網的高度比成人還高，且吊橋相當安全，男童的死因是否有其他的可能。對此，「女人大律師」李怡貞回應，網友臆測「是否是為了保險金」的言論，如果讓男童家屬看到，不知道家屬「要怎麼活」。

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▼2歲童墜橋引起許多熱議，有網友提出質疑。（圖／林務局提供）



李怡貞說明，由於道德風險，兒童死亡給付的保險早已修法，15歲以下的孩童不會有保險金的問題，「現在這個更詳細的新聞又出來了，我想會酸的酸民應該也還是有話可以講。」

李怡貞附上《ETtoday新聞雲》的新聞連結，同時說明用意，希望家屬能夠好好照看小孩，因為這些幼童「最擅長把自己置於高危險環境中，拿小命在懸」，「現在的新聞都很考驗智商，我們都要學著不臆測不隨便評論，文字會殺人。」

此外，農委會南投林區管理處指出，為了配合檢警調查案發現場，奧萬大吊橋已拉起封鎖線，暫時封閉，也會對吊橋進行安檢。

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#律師變老娘 這個新聞出來前，只知道孩童墜橋，但是不知道原因，媒體因為搶快也只有報導結果，就有網友在臆測死因，甚至說防護網那麼高，莫非是為了保險金?... 由女人大律師李怡貞發佈於 2019年11月3日 星期日

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