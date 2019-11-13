生完立刻返校！「超人媽」準時取得律師執照　法官邀1歲兒一起上台宣誓

▲丁金斯手上抱著年僅1歲的貝克漢。（圖／翻攝自推特／@sarahfor5）



記者張方瑀／綜合報導

職業婦女必須同時扮演許多角色，龐大的壓力常讓人喘不過氣。現年27歲的拉瑪爾（Juliana Lamar）更希望能同時勝任「妻子、母親、律師」三個身分。這份堅持讓她在生完隔天立刻返回校園上課，最後在她順利取得學位並通過律師考試，準備宣誓就職時，負責的法官看到拉瑪爾年僅1歲的兒子，竟直接把他一起抱上台，並表示，「他也必須參與這個儀式。」

CNN報導指出，拉瑪爾在貝爾蒙特大學（Belmont University）法學院讀到一半時懷孕，當時她非常擔心無法順利取得學位。拉瑪爾說，「不論你是否成為父母，法學院的課程不會為任何人停下來。」她開始想著該如何在懷孕期間盡量不缺課，也拼命祈禱孩子別在期末考時出生。她在2018年10月生下兒子貝克漢（Beckham），且隔天立刻準時回到教室，當時她甚至還無法自己開車。

Y'all. Judge Dinkins of the Tennessee Court of Appeals swore in my law school colleague with her baby on his hip, and I've honestly never loved him more. pic.twitter.com/kn0L5DakHO — Sarah Martin (@sarahfor5) November 9, 2019

最後拉瑪爾順利在照顧嬰兒與學業之間取得平衡，順利取得學位也通過律師考試，而就她準備於田納西州最高法院進行宣誓就職儀式時，負責的法官丁金斯（Richard Dinkins）做了一個非常暖心的舉動。

丁金斯在人群中一眼看見貝克漢，就在準備輪到拉瑪爾時，丁金斯走向前邀請貝克漢一起上台，並表示，「他必需參與這個儀式，他要和我一起宣誓就職。」從曝光的影片可以看到，丁金斯一邊念著誓詞，一邊晃著身體安撫貝克漢。

拉瑪爾說，她希望這個故事可以鼓勵所有年輕女孩，甚至是年輕媽媽們不要畫地自限，「即便你面對瘋狂的出勤規定，但別擔心自己做不到，如果我能做到，任何人都可以。」

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