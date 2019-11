生完立刻返校！「超人媽」準時取得律師執照　法官邀1歲兒一起上台宣誓

▲丁金斯手上抱著年僅1歲的貝克漢。(圖/翻攝自推特/@sarahfor5)



記者張方瑀/綜合報導

職業婦女必須同時扮演許多角色,龐大的壓力常讓人喘不過氣。現年27歲的拉瑪爾(Juliana Lamar)更希望能同時勝任「妻子、母親、律師」三個身分。這份堅持讓她在生完隔天立刻返回校園上課,最後在她順利取得學位並通過律師考試,準備宣誓就職時,負責的法官看到拉瑪爾年僅1歲的兒子,竟直接把他一起抱上台,並表示,「他也必須參與這個儀式。」

CNN報導指出,拉瑪爾在貝爾蒙特大學(Belmont University)法學院讀到一半時懷孕,當時她非常擔心無法順利取得學位。拉瑪爾說,「不論你是否成為父母,法學院的課程不會為任何人停下來。」她開始想著該如何在懷孕期間盡量不缺課,也拼命祈禱孩子別在期末考時出生。她在2018年10月生下兒子貝克漢(Beckham),且隔天立刻準時回到教室,當時她甚至還無法自己開車。

Y'all. Judge Dinkins of the Tennessee Court of Appeals swore in my law school colleague with her baby on his hip, and I've honestly never loved him more. pic.twitter.com/kn0L5DakHO