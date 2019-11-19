她民宿退房發現球鞋消失！女賊瞎扯「以為老公的」　法官抓包：男女差3號

▲黃姓女子在宜蘭一民宿退房時，順手牽羊將何女球鞋帶走，經監視器畫面確認後，被依竊盜罪送辦。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／宜蘭報導

黃姓女子2018年底入住宜蘭三星鄉一民宿，準備退房時她順手牽羊將放置在1樓鞋櫃上的NIKE黑色球鞋帶走，放到自家車上。球鞋主人何姓女子同日退房時驚覺自己鞋子不見，經調閱監視器才發現是被黃女偷走。宜蘭地院依竊盜罪，判黃女拘役20天，得易科罰金2萬元。

2018年12月29日黃女與親友入住宜蘭一民宿，隔日早上8點多她收拾物品準備退房時，順手將1樓鞋櫃上的NIKE黑色球鞋帶走，放在自家小客車後車廂。同日上午10點多何女退房時，發現自己球鞋憑空消失，在調閱民宿監視起畫面後，發現球鞋被黃女拿走。在經民宿老闆聯繫後，黃女矢口否認犯行，表明自己車內無其他人的球鞋。

何女不滿鞋子無故被偷，氣得向黃女提告。黃女到案後表示，當天退房時她誤以為鞋子是先生的才會拿走，不過後來在車上確實也未見再到這雙鞋的身影。

法官審理時認為，黃女先生確實與何女一樣都穿著黑色NIKE球鞋，但兩雙鞋仍有不同之處，何女鞋子側邊明顯有白色NIKE標誌，黃夫的鞋則沒有；又何女鞋號為24號，黃女先生27號，兩雙鞋大小明顯有差距，黃女說詞明顯可疑。

法官審酌，倘若黃女回家後發現誤拿鞋子，正常來講應該會與民宿聯繫，並將運動鞋歸還，但黃女卻否認偷竊，表示自己從未見過這雙鞋，對此認定黃女並非誤拿，而是一開始就有不法意圖。兼衡黃女動機及這雙球鞋的價值不高，且雙方已達成和解，黃女也願意賠償和女損失，最後依竊盜罪判黃女拘役20天，得易科罰金2萬元，緩刑2年，以啟自新。

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