雲端最前線／新光公主列民眾黨不分區 排第7會是安全名單？

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親民黨不分區名單20號一早出爐，如外界所預料，鴻海創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，以及有私交的聯電榮譽副董事長宣明智通通入列。排名第一的是身心障礙聯盟秘書長滕西華，現任不分區立委、黨秘書長李鴻鈞續列第二，一共提名22人。但現在恐怕令郭粉傷透腦筋，因為「郭家軍」的高虹安排在民眾黨的第3名，到底哪邊可以在第三勢力中殺出重圍？《雲端最前線》20日邀請台北市議員李明賢、民眾黨立委參選人羅鼎城、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲親民黨公布不分區立委名單，排名第一滕西華。（圖／記者林敬旻攝）

至於民眾黨不分區名單，採取海選策略廣邀人才，但相對來說知名度不夠高，其中名單二度順延公佈的主因新光公主吳欣盈，再排序第7確定後，成了矚目焦點，但蔡壁如卻在受訪時明說，這個排序沒有當選機會，內部討論曾有摩擦？這股氣勢能否搶到更多選票，引發關注。

國民黨不分區立委名單，吳敦義接受專訪表示，如果立委選舉敗選，辭去黨主席職務「不合理」，被外界指說推卸責任，黨內外不滿情緒仍舊高漲。名單中排名第15的台南市議員謝龍介，被視為挺韓指標人物，但卻被排在吳敦義之後，也被批評是綁架韓粉，各種言論，甚至一度讓龍介仙萌生退意，雖然最後以大局為重留在名單內，但似乎已經出現韓國瑜陣營切割吳敦義的特殊氛圍。登上《雲端最前線》一同揭密。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。