吳敦義稱民眾黨屬泛藍　柯文哲：這傢伙太會算計

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席吳敦義近來因為不分區名單爭議備受黨內外批評，昨更是將台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨視為「泛藍聯盟」，引來後者群起反攻。對此，柯文哲20日受訪時，大酸吳敦義「這個傢伙」就是太會算計，一看就知道是在為立法院長布局。

對於吳敦義竟把民眾黨列入泛藍，柯文哲20日受訪時說，「差點就脫口而出『這個傢伙』」，直言這就是太會算計，一看就知道吳敦義在為他的立法院院長在布局，趕快看看、趕快拉民眾黨的票，一看就知道了。

媒體追問，吳敦義的喊話是否可以爭取到民眾黨的支持？柯文哲說，有時候就是想太多，國民黨真的「贏局變輸局」，先拉個韓國瑜出來，再拉個郭台銘出來，但其實是吳敦義自己想做，接著不行又要去爭立法院，「實在是…，反正是這樣，一樣，大家再忍耐一下，五十幾天這一切就結束」。

至於被吳音寧批評不藍不綠，柯文哲表示，「我本來就不藍不綠啊」，接著表示，每次在演講時都說，病人送到台大醫院急診處也不會問他是民進黨還國民黨，意思就是說我們在台北的執政，「不是說藍綠不重要，不過坦白講，藍綠這樣把整個台灣包裹，覺得很討厭」。

柯文哲表示，意思就是說，還是有其他事要做，科學、數據，這種務實對話，這種國家治理，「國家治理很爛，每天都在搞那個，看了很煩」。

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）