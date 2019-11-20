郭台銘力薦列入親民黨不分區第三　宣明智：我代表我自己

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，其中最大亮點為鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智排在第三名，宣明智受訪時表示，15年前，宋楚瑜曾親自邀請他列入不分區，當時因忙很多事沒有時間，「這段時間看國家挺亂的，我們必須把握機會、多點參與」，被問到是否代表郭家軍時，宣明智則強調「我代表我自己」。

談到參選動機，宣明智坦言「郭董是重要因素」，從郭台銘參選總統到退出大選，體認到「政治是最大公益，公益要靠良好政策推動」，因此在立法院，把人民希望政府做的提出來，把事情做好，這是他參與的動機。

被問到是否代表「郭家軍」參選？宣明智強調，「第一，我代表我自己，第二，我代表科技界」，希望台灣科技業不管資通訊、生物科技 ，各方面科技能進步創新揚名國際，科技界也希望政府善用科技預測未來掌控未來，另外，我代表多年來一起打拼的公益朋友，大家在多元方面，讓每個人的良知良能天賦有所發展。

宣明智表示，15年前，宋楚瑜曾到他家邀請他擔任親民黨不分區，那時因忙很多事沒有時間，「這段時間看國家挺亂的，我們必須把握機會，能夠盡一份心、多點參與，宋楚瑜跟郭台銘都有跟我表達她們的希望，我也尊重，希望大家支持下真正做大一點的事情。」

媒體追問，究竟郭台銘說了什麼而被打動？宣明智表示，郭台銘說他都願意為這個國家奉獻、捐錢，甚至把自己人都捐出去，「你宣明智做什麼？」宋楚瑜則在旁邊附和道「老宣你不要講，我怎麼打動你你也要講出去啊」，並表示自2000年，宣明智就非常支持他 ，一直希望他未來能對科技立法方面做積極貢獻。

▲親民黨公布不分區立委名單，第三名宣明智。（圖／記者林敬旻攝）

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