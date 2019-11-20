陳怡潔加入宋楚瑜終局之戰　棄選士林大同區立委

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，原先參選台北市士林大同區的立委陳怡潔，確定棄選並列入不分區第五名。陳怡潔表示，經幾度掙扎與煎熬，最後決定伴隨宋楚瑜走完44年選舉路的最後一哩路，也為地方多拚一席立委。

陳怡潔20日發表聲明表示，這是一個艱難的決定，特別感謝地方鄉親與輔選夥伴支持，願意拉長戰線持續努力到下一場戰役；也謝謝大家理解怡潔對於宋楚瑜主席知遇提攜之恩，決定參與宋主席「終局之戰」的決心。

陳怡潔表示，無論是去年放棄參加補選或投入2020立委選戰，她的著眼點都是基於非綠力量整合，如同她提出「非綠平台」訴求，希望能整合第三勢力，讓最有勝選能力的候選人贏得選舉，以取得國會多數聯盟。

陳怡潔說，然而政局發展詭譎，為了不違背「非綠平台」初衷，她選擇退出區域立委選舉的同時，也希望民眾在藍綠激烈廝殺之外可以思考：是不是應該讓藍綠之外的小黨進入國會，讓更多元的民意可以在立法院展現，不讓藍綠兩黨把持國會，以改變黨意凌駕民意，政治凌駕民生的國會生態。

陳怡潔表示，她接受親民黨不分區立委徵召，與繼續參選區域立委之間，幾度掙扎與煎熬，最後決定伴隨宋楚瑜走完44年選舉路的最後一哩路，除了認同主席「天道酬勤」的從政理念，更重要的是地方人士與怡潔認為，如果不分區立委繼續連任，士林大同就會再多一位立委為地方服務，為鄉親打拚。

▲親民黨公布不分區立委名單，第五名陳怡潔。（圖／記者林敬旻攝）

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