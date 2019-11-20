　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

實踐郭董政策　劉宥彤進立院首推「百億身障保險基金」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔡文鈴／台北報導

親民黨20日公布不分區立委名單，鴻海集團創辦人郭台銘幕僚劉宥彤排名第四。劉宥彤會後受訪表示，未來進入立院第一件要做的事就是要推動郭董說的「百億身障保險基金」，要為弱勢族群發聲。

劉宥彤表示，自己不是只代表郭董的的意志，只要能進立法院，就是代表人民的意志，希望未來可以代表科技新創、為科技、教育發聲。

另外，郭董幕僚蔡沁瑜被列名第10，若2人未來順利進入國會，劉宥彤說，第一個會推動的就是要強力推動郭董所說的「百億身障保險基金」，她強調，這件事在法律執行面就可以改變的，也不需要經過黨團協商，只要有立委替他們發聲就可以改變。至於0-6歲國家養的政策，劉宥彤說，這已經成為全民共識，雖然郭董中途退出，但如果0-6歲實現了，這都要謝謝郭董。

親民黨總統候選人宋楚瑜補充，別人只會說說而已，但是「宋楚瑜、余湘會做到」，從今天沒有哪一家軍，我們都是中華民國在立院為全民打拚的戰士。

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）

「郭家軍」在本次不分區立委選戰中，分別出現在民眾黨跟親民黨的名單中，外界質疑「兩邊討好」、「押寶」，對此，劉宥彤回應，政治不是算計，政治是眾人之事，這並不是在爭取郭董個人的權益，之前郭董開推薦名單，就是讓每個政黨自己挑選想要的對象，盡量讓兩邊選民，各自選擇想投的對象。

親民黨不分區名單：

1.身心障礙聯盟秘書長滕西華
2.親民黨立法委員李鴻鈞
3.聯華電子榮譽副董事長宣明智
4.永齡基金會執行長劉宥彤
5.親民黨立法委員陳怡潔
6.親民黨組織部主任張碩文
7.前馬偕醫院院長施壽全
8.青溪總會指導顧問李海同
9.永齡基金會副執行長蔡沁瑜
10.德國音樂博士高瀚男
11.中華大學講座教授游文人
12.楊梅區陳姓婦女宗親會理事長陳秀玲
13.中華民國旅行品保協會理事黃文卿
14.大道旅行社董事長李本玠
15.明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任黎淑慧
16.台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長彭瓊芳
17.文字工作與金融投資青年代表劉宗夏
18.原住民青年代表林昊宜
19.義守大學行銷管理講師趙偉伶
20.信榮整合行銷有限公司董事長蕭涵方
21.廣先堂生技製藥總經理陳一夫
22.國際人道救援組織志工吳方宜

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

國民黨最新不分區／吳敦義擺第14　張顯耀入榜列第17
蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7
時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

更多熱門新聞...

親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4
邱毅可望排新黨不分區第一　王炳忠、蘇恆也在名單內

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
馬俊麟「曖昧王瞳時間點」露餡！私密對話藏「雲端APP」洩禁忌
LIVE／留言抽日本機票！「乾拌麵12強爭冠」華麗登場
韓國瑜又被爆買大安區仁愛路「幸安名廈」樓中樓　韓辦回應了
驚悚影片曝！桃園休旅車遭撞「180度旋轉」衝進超商　肇事馬尾
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅4年前狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿他在法院道歉錄音檔反擊

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

台中8綠軍聯合登記參選立委　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

被問「總統兼任黨主席」　柯文哲：缺點我還想不出來

縣政總質被問香港抗爭　林姿妙：九二共識是中央職責

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

邱毅上月密訪英國調查　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

邱毅4年前狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿他在法院道歉錄音檔反擊

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

台中8綠軍聯合登記參選立委　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

被問「總統兼任黨主席」　柯文哲：缺點我還想不出來

縣政總質被問香港抗爭　林姿妙：九二共識是中央職責

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

邱毅上月密訪英國調查　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

樂事美味無法檔！　市佔率達七成原來是因為這樣

忘不了的海味！沖繩傳說「蝦蝦飯」　還能遠眺古宇利大橋

11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

2020軍火禁運解禁！美國防部警告：伊朗飛彈武力稱霸中東　且將再買新機

邱毅4年前狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿他在法院道歉錄音檔反擊

林威助、周思齊中職雙帥演繹　CITIZEN PROMASTER 30週年正式登台

方泂鑌和師弟愛上同一女...爭風吃醋「手插滾燙咖啡」比狠

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

政治熱門新聞

拍扁麵包師鳳荔酥停業　向外界求援

獨／聯電榮譽副董宣明智搶進不分區

韓國瑜又爆仁愛路樓中樓　韓辦出面滅火

館長PO照痛批退將吳斯懷：叛徒

海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人：沒找到好的發言人

快訊／親民黨不分區出爐！第一名是她

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二

李正皓高雄成為韓國瑜的「阿基里斯腱」

立委未過半要下台？吳敦義回應：這不合理

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

韓國瑜又爆大安區仁愛路樓中樓　林鶴明：連住過幾間都交代不清

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法

苦苓：吳斯懷聲明不效忠民選合法政府

更多熱門

相關新聞

邱毅當年狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿法院道歉錄音檔反擊

邱毅當年狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿法院道歉錄音檔反擊

前立委邱毅因「紅色」立場掀起議論，退出國民黨不分區後，傳出排名新黨不分區首位，他20日在臉書指出，他秘密去英國調查總統蔡英文資料，要驚爆「大弊案」，並再提起炒地風波。對此，其實在4年前總統大選時，他也打過此議題，但當時也流出他在法庭上道歉的錄音打臉。

登記參選氣勢輸民進黨？莊啟旺：他們選情艱困

登記參選氣勢輸民進黨？莊啟旺：他們選情艱困

台中8泛綠委參選人聯合登記

台中8泛綠委參選人聯合登記

張善政「背書」　籲選民支持吳志揚

張善政「背書」　籲選民支持吳志揚

總統兼黨主席　柯：想不出來缺點

總統兼黨主席　柯：想不出來缺點

關鍵字：

劉宥彤2020大選2020立委劉宥彤

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

Sandy穩交CEO男友3年！

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

美女士官不倫已婚飛官　軍服性愛照流出

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面