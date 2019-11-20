實踐郭董政策　劉宥彤進立院首推「百億身障保險基金」

記者蔡文鈴／台北報導

親民黨20日公布不分區立委名單，鴻海集團創辦人郭台銘幕僚劉宥彤排名第四。劉宥彤會後受訪表示，未來進入立院第一件要做的事就是要推動郭董說的「百億身障保險基金」，要為弱勢族群發聲。

劉宥彤表示，自己不是只代表郭董的的意志，只要能進立法院，就是代表人民的意志，希望未來可以代表科技新創、為科技、教育發聲。

另外，郭董幕僚蔡沁瑜被列名第10，若2人未來順利進入國會，劉宥彤說，第一個會推動的就是要強力推動郭董所說的「百億身障保險基金」，她強調，這件事在法律執行面就可以改變的，也不需要經過黨團協商，只要有立委替他們發聲就可以改變。至於0-6歲國家養的政策，劉宥彤說，這已經成為全民共識，雖然郭董中途退出，但如果0-6歲實現了，這都要謝謝郭董。

親民黨總統候選人宋楚瑜補充，別人只會說說而已，但是「宋楚瑜、余湘會做到」，從今天沒有哪一家軍，我們都是中華民國在立院為全民打拚的戰士。

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）



「郭家軍」在本次不分區立委選戰中，分別出現在民眾黨跟親民黨的名單中，外界質疑「兩邊討好」、「押寶」，對此，劉宥彤回應，政治不是算計，政治是眾人之事，這並不是在爭取郭董個人的權益，之前郭董開推薦名單，就是讓每個政黨自己挑選想要的對象，盡量讓兩邊選民，各自選擇想投的對象。

親民黨不分區名單：

1.身心障礙聯盟秘書長滕西華

2.親民黨立法委員李鴻鈞

3.聯華電子榮譽副董事長宣明智

4.永齡基金會執行長劉宥彤

5.親民黨立法委員陳怡潔

6.親民黨組織部主任張碩文

7.前馬偕醫院院長施壽全

8.青溪總會指導顧問李海同

9.永齡基金會副執行長蔡沁瑜

10.德國音樂博士高瀚男

11.中華大學講座教授游文人

12.楊梅區陳姓婦女宗親會理事長陳秀玲

13.中華民國旅行品保協會理事黃文卿

14.大道旅行社董事長李本玠

15.明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任黎淑慧

16.台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長彭瓊芳

17.文字工作與金融投資青年代表劉宗夏

18.原住民青年代表林昊宜

19.義守大學行銷管理講師趙偉伶

20.信榮整合行銷有限公司董事長蕭涵方

21.廣先堂生技製藥總經理陳一夫

22.國際人道救援組織志工吳方宜

▲親民黨公布不分區立委名單，第四名劉宥彤。（圖／記者林敬旻攝）



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