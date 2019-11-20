台中8綠軍委參選人聯合登記　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

▲台中8名泛綠立委參選人聯合辦理。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

2020立委選舉登記第3天，台中市6名民進黨、1名無黨和1名基進黨共8名立委參選人20日上午前往舊市府聯合登記，展現團結氣勢和堅強陣容，8人並輪流發言，立法院副院長蔡其昌表示，從香港反送中事件可以看出，目前大家最需要的是顧台灣，顧好台灣，民主自由的生活方式就可以持續下去，現場並高喊「2020、台灣要贏、8席全上、台中全贏」。

▲台中8名泛綠立委參選人展現團結氣勢。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市6名民進黨立委參選人蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅、翁美春和莊競程，以及無黨籍洪慈庸、基進黨陳柏惟，20日上午在10多名民進黨籍市議員和上百名支持者陪同下前往登記，現場高舉「顧台灣、會做事」標語及六大訴求，希望「8席全上、台中全贏」。

▲8名立委參選人走進舊市府登記。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡其昌首先表示，今天聯合登記展現2大意義，一是顧台灣，面對中國長年的威脅，香港目前有如戰場，讓東亞國家都很擔心，因此顧好台灣，民主自由的生活方式就能繼續下去，第二是，在場都是最會做事的立委參選人，從以往問政表現就能看出是最優質的人選。

▲8名立委參選人在上百名支持者陪同下前往登記。（圖／記者鄧木卿攝）

張廖萬堅說，孩子就是未來，這一代不要做出錯誤決定，明天才不會變成香港，孩子就不會有走向街頭的一天；黃國書說，國民黨的不分區安全名單中，有人是挺港府，有人常參加對岸國慶，令人很擔憂台灣的未來，台灣已沒有回到過去威權老路的本錢，因此必須下加國民黨，台中贏，全台都贏，民進改革的方量就會持續向前走。

何欣純則說，台灣人應該團結起來保台抗中，珍惜台灣得來不易的民主自由，這一代有，下一代也要有，大家要用買票告訴國民黨，不要唱衰台灣，在蔡英文總統帶領之下，台灣好，還會更好。

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