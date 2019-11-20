吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨副總統參選人張善政20日現身桃園市選委會，陪同黨提名的桃園市第二選區立委參選人吳志揚辦理參選登記。張善政說，他要為擔任過三屆立委、5年縣長、最優質的立委吳志揚「背書」，期選民支持他在2020大選，進入國會為民服務；吳志揚也呼籲選民支持張善政，相信張善政會讓台灣的政治環境，非常「良善」。

▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政表示，今天來桃園，是幫參選立委的好朋友吳志揚背書，因為這實在是太重要，吳志揚擔任3屆立委、5年縣長，是最優質的立法委員，大家一定要支持吳，讓他進入立法院；對於民進黨在2016取得完全執政，張善政批抨，不僅中央執政讓人失望，大家看看立法院一樣讓我們失望！

▲國民黨副總統參選人張善政現身桃園市選委會，陪同吳志揚辦理參選登記。（圖／記者楊淑媛攝）



以一例一休為例，民進黨的立委只知執行黨意，完全沒有反應民意，這麼重要的一例一休法案通過了，造成勞方、資方、政府的威信都三輸，除了明年的立委不能讓民進黨過半，大家完全不能投給民進黨。

對於國民黨提名的副總統參選人、前行政院長也是國政顧問團團長張善政，為參選立委背書，吳志揚表示，他相信張善政當選副總統，會讓台灣政治非常良善，同時強調其參選的第二選區，是桃園機場所在地，這個區域不僅對桃園重要，對台灣更重要，是國門之都、是海陸空重要的樞杻，必須加速這個地方的建設，這個地方的人民如果有好日子過，全國人民也就會有好日子過，而他提出的11項政建，每一項都符合當地居民的需求，希望大家一起奮鬥，一起來過好日子。

2020大選立委登記第3天，桃園市選委會迄目前有2人完成登記，分別是：第五選區：張誠（國會政黨聯盟）；第二選區：吳志揚（國民黨）。

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