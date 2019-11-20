　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚

▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨副總統參選人張善政20日現身桃園市選委會，陪同黨提名的桃園市第二選區立委參選人吳志揚辦理參選登記。張善政說，他要為擔任過三屆立委、5年縣長、最優質的立委吳志揚「背書」，期選民支持他在2020大選，進入國會為民服務；吳志揚也呼籲選民支持張善政，相信張善政會讓台灣的政治環境，非常「良善」。▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚

▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政表示，今天來桃園，是幫參選立委的好朋友吳志揚背書，因為這實在是太重要，吳志揚擔任3屆立委、5年縣長，是最優質的立法委員，大家一定要支持吳，讓他進入立法院；對於民進黨在2016取得完全執政，張善政批抨，不僅中央執政讓人失望，大家看看立法院一樣讓我們失望！▲張善政「背書」籲選民支持吳志揚

▲國民黨副總統參選人張善政現身桃園市選委會，陪同吳志揚辦理參選登記。（圖／記者楊淑媛攝）

以一例一休為例，民進黨的立委只知執行黨意，完全沒有反應民意，這麼重要的一例一休法案通過了，造成勞方、資方、政府的威信都三輸，除了明年的立委不能讓民進黨過半，大家完全不能投給民進黨。

對於國民黨提名的副總統參選人、前行政院長也是國政顧問團團長張善政，為參選立委背書，吳志揚表示，他相信張善政當選副總統，會讓台灣政治非常良善，同時強調其參選的第二選區，是桃園機場所在地，這個區域不僅對桃園重要，對台灣更重要，是國門之都、是海陸空重要的樞杻，必須加速這個地方的建設，這個地方的人民如果有好日子過，全國人民也就會有好日子過，而他提出的11項政建，每一項都符合當地居民的需求，希望大家一起奮鬥，一起來過好日子。

2020大選立委登記第3天，桃園市選委會迄目前有2人完成登記，分別是：第五選區：張誠（國會政黨聯盟）；第二選區：吳志揚（國民黨）。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
馬俊麟「曖昧王瞳時間點」露餡！私密對話藏「雲端APP」洩禁忌
LIVE／留言抽日本機票！「乾拌麵12強爭冠」華麗登場
韓國瑜又被爆買大安區仁愛路「幸安名廈」樓中樓　韓辦回應了
驚悚影片曝！桃園休旅車遭撞「180度旋轉」衝進超商　肇事馬尾
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

台中8綠軍委參選人聯合登記　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

被問「總統兼任黨主席」　柯文哲：缺點我還想不出來

縣政總質被問香港抗爭　林姿妙：九二共識是中央職責

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

邱毅上月密訪英國調查　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

韓國瑜又遭爆仁愛路「幸安名廈」　韓辦出面滅火：親戚持有

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

台中8綠軍委參選人聯合登記　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

吳志揚登記參選立委　張善政出面力挺：我背書！他是好立委

被問「總統兼任黨主席」　柯文哲：缺點我還想不出來

縣政總質被問香港抗爭　林姿妙：九二共識是中央職責

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

邱毅上月密訪英國調查　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

韓國瑜又遭爆仁愛路「幸安名廈」　韓辦出面滅火：親戚持有

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

金馬專訪／楊雁雁每天回家爆哭！導演停機開罵「隔天買花道歉」

香港是中國的！　陸外交部回應美《香港人權與民主法案》

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

台南是我留學的首選　嘉藥表揚優秀新南向國際專班學生

他到《羅賓漢》森林尋寶　真的找到價值196萬元15世紀珍寶

鍾文榮／還不起的學貸──是誰讓青年走上「不歸路」？

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

一天不見熊娃娃...法鬥抱緊狂吸「重新養味道」　半夜爬起多吸2小時

台中8綠軍委參選人聯合登記　高喊「2020台灣要贏、台中全贏」

政治熱門新聞

拍扁麵包師鳳荔酥停業　向外界求援

獨／聯電榮譽副董宣明智搶進不分區

海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文

館長PO照痛批退將吳斯懷：叛徒

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人：沒找到好的發言人

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二

快訊／親民黨不分區出爐！第一名是她

李正皓高雄成為韓國瑜的「阿基里斯腱」

立委未過半要下台？吳敦義回應：這不合理

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

韓國瑜又爆大安區仁愛路樓中樓　林鶴明：連住過幾間都交代不清

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法

韓國瑜又爆仁愛路樓中樓　韓辦出面滅火

苦苓：吳斯懷聲明不效忠民選合法政府

更多熱門

相關新聞

總統兼黨主席　柯：想不出來缺點

總統兼黨主席　柯：想不出來缺點

民眾黨主席、台北市長柯文哲20日出席「2020iVoter議題立場記者會」，談及憲政體制等議題，被問及贊不贊成總統兼任黨主席？柯文哲反問，「總統兼任黨主席，能不能告訴我缺點，我還想不出來？」

邱毅密訪英國　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

邱毅密訪英國　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

韓國瑜又爆仁愛路樓中樓　韓辦出面滅火

韓國瑜又爆仁愛路樓中樓　韓辦出面滅火

高雄立委登記藍綠強碰！警逐人牆擋中間

高雄立委登記藍綠強碰！警逐人牆擋中間

陳怡潔棄選士林大同區立委　列親民黨不分區第五

陳怡潔棄選士林大同區立委　列親民黨不分區第五

關鍵字：

2020大選2020桃園市立委吳志揚張善政桃園市選委會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

Sandy穩交CEO男友3年！

美女士官不倫已婚飛官　軍服性愛照流出

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面